13 مباراة بشباك نظيفة.. المقبالي يطارد «قياسي الكلين شيت» في «دوري أدنوك»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يواصل حمد المقبالي، حارس مرمى شباب الأهلي، تألقه اللافت في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما عزز أرقامه المميزة هذا الموسم، وأسهم في فوز فريقه الكبير على مضيفه دبا 4-0 ضمن الجولة 20، رافعاً رصيد «الفرسان» إلى 49 نقطة.

ورفعت المباراة الأخيرة رصيد «نظافة الشباك» للمقبالي ودفاع شباب الأهلي إلى 13 مباراة من أصل 20، بنسبة نجاح بلغت نحو 65%، في مؤشر يعكس الاستقرار الدفاعي الكبير للفريق، ويضع الحارس الشاب (22 عاماً) ضمن أبرز المرشحين لكسر الرقم القياسي في عدد «الكلين شيت» بتاريخ الدوري.

ولا يزال الرقم القياسي مسجلاً باسم الدولي المخضرم علي خصيف، حارس الجزيرة، الذي حافظ على نظافة شباكه في 16 مباراة من أصل 26 بنسبة 61.5% خلال موسم 2016-2017، والذي تُوّج خلاله «فخر أبوظبي» بلقب الدوري.

وقدّم المقبالي مستويات مميزة طوال الموسم الحالي، حيث لم تستقبل شباكه سوى 7 أهداف فقط، ليقود فريقه لامتلاك أقوى خط دفاع في الدوري، في إنجاز يعزّز فرصه في تحقيق رقم قياسي جديد على مستوى المسابقة.

كما استعاد الحارس الشاب توازنه في مباراة دبا، بعد أن استقبلت شباكه 3 أهداف في ثلاث مباريات متتالية أمام الوصل والوحدة (1-1)، وكلباء (5-1)، ليؤكد قدرته على العودة السريعة والحفاظ على ثبات مستواه.

وتبدو الفرصة سانحة أمام المقبالي لمعادلة رقم خصيف، في ظل تبقي 6 مباريات لشباب الأهلي في الدوري، أمام كل من الجزيرة، العين، خورفكان، النصر، بني ياس، والبطائح، ضمن مشوار الدفاع عن لقب الموسم الماضي.

ويحفل تاريخ «الكلين شيت» في «دوري أدنوك للمحترفين» بأسماء بارزة، من بينها عادل الحوسني (الشارقة) الذي سجّل 13 مباراة بشباك نظيفة في موسم 2024-2025، فيما حلّ المقبالي ثانياً في الموسم ذاته بـ10 مباريات، مقابل 8 لخالد عيسى حارس العين.

كما تصدّر علي خصيف القائمة في موسم 2023-2024 بـ10 مباريات، فيما حقق محمد الشامسي (الوحدة) 9 مباريات نظيفة في موسم 2022-2023، وسجل خالد عيسى 12 مباراة في موسم 2021-2022، بينما تصدر فهد الظنحناني (بني ياس) موسم 2020-2021 ب11 مباراة.

«الكلين شيت» لحمد المقبالي – موسم 2025-2026

الجولة 1: شباب الأهلي × الظفرة (2-0)

الجولة 2: الوحدة × شباب الأهلي (0-0)

الجولة 3: شباب الأهلي × بني ياس (1-0)

الجولة 4: النصر × شباب الأهلي (0-1)

الجولة 6: كلباء × شباب الأهلي (0-0)

الجولة 7: شباب الأهلي × الشارقة (2-0)

الجولة 8: خورفكان × شباب الأهلي (0-1)

الجولة 11: الجزيرة × شباب الأهلي (0-3)

الجولة 12: البطائح × شباب الأهلي (0-4)

الجولة 13: شباب الأهلي × دبا (7-0)

الجولة 14: عجمان × شباب الأهلي (0-1)

الجولة 17: الظفرة × شباب الأهلي (0-5)

الجولة 20: دبا × شباب الأهلي (0-4)