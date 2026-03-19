أزمة جديدة تضرب الريال.. كورتوا يغيب 6 أسابيع

مدريد(رويترز)

سيغيب حارس ريال ​مدريد تيبو كورتوا عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أسابيع، بسبب ⁠إصابة عضلية في الساق، ما ​يعني غيابه عن ​مباراتي الفريق ‌في دور الثمانية ⁠لدوري ​أبطال أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل أمام بايرن ميونيخ، في ضربة جديدة ‌للفريق الإسباني هذا الموسم.

وقال النادي في ‌بيان اليوم الخميس "بعد الفحوصات التي أجراها الطاقم الطبي لحارسنا ​تيبو كورتوا، تبين إصابته بتمزق في عضلات الفخذ بالساق اليمنى. سيتم تقييم حالته بشكل متواصل". وتفاقم هذه ‌الإصابة مخاوف ريال ​مدريد بشأن جاهزية لاعبيه، إذ يعاني عدد من العناصر الأساسية مثل كيليان ​مبابي ‌وجود ⁠بلينجهام ‌ورودريجو وإيدر ميليتاو ‌من مشكلات بدنية في الفترة الأخيرة. ومن ⁠المتوقع أن يتولى الحارس الأوكراني ​أندري لونين حماية عرين الفريق في المباريات المقبلة، بدءا من مباراة القمة أمام أتليتيكو مدريد يوم الأحد ​في الدوري الإسباني.