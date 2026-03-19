الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أزمة جديدة تضرب الريال.. كورتوا يغيب 6 أسابيع

أزمة جديدة تضرب الريال.. كورتوا يغيب 6 أسابيع
19 مارس 2026 17:18

مدريد(رويترز)
سيغيب حارس ريال ​مدريد تيبو كورتوا عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أسابيع، بسبب ⁠إصابة عضلية في الساق، ما ​يعني غيابه عن ​مباراتي الفريق ‌في دور الثمانية ⁠لدوري ​أبطال أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل أمام بايرن ميونيخ، في ضربة جديدة ‌للفريق الإسباني هذا الموسم.
وقال النادي في ‌بيان اليوم الخميس "بعد الفحوصات التي أجراها الطاقم الطبي لحارسنا ​تيبو كورتوا، تبين إصابته بتمزق في عضلات الفخذ بالساق اليمنى. سيتم تقييم حالته بشكل متواصل". وتفاقم هذه ‌الإصابة مخاوف ريال ​مدريد بشأن جاهزية لاعبيه، إذ يعاني عدد من العناصر الأساسية مثل كيليان ​مبابي ‌وجود ⁠بلينجهام ‌ورودريجو وإيدر ميليتاو ‌من مشكلات بدنية في الفترة الأخيرة. ومن ⁠المتوقع أن يتولى الحارس الأوكراني ​أندري لونين حماية عرين الفريق في المباريات المقبلة، بدءا من مباراة القمة أمام أتليتيكو مدريد يوم الأحد ​في الدوري الإسباني.

ريال مدريد
تيبو كورتوا
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©