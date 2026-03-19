جالطة سراي يفقد أوسيمين بسبب الذراع المكسورة

لندن(د ب أ)

لعب فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي جالطة سراي التركي لكرة القدم، بذراع مكسورة في المباراة التي خسرها فريقه برباعية نظيفة أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

وذكر جالطة سراي في بيان بعد المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء أن أوسيمين تعرض لضربة في ذراعه الأيمن خلال الشوط الأول في أنفيلد. وبقي على أرض الملعب حتى نهاية الشوط، لكنه لم يتمكن من العودة بعد الاستراحة بسبب اشتباه في إصابته بكسر.

وذكر جالطة سراي: «بعد المباراة، أكدت الفحوص الطبية في المستشفى، تحت إشراف فريقنا الطبي، وجود كسر في ساعده الأيمن، وتم وضع جبيرة. وسيتم اتخاذ قرار بشأن إمكانية إجراء عملية جراحية خلال الأيام المقبلة بعد إجراء المزيد من الفحوص». وتمكن ليفربول من قلب تأخره في مباراة الذهاب بهدف نظيف ليضرب موعداً مع باريس سان جيرمان، حامل اللقب، في دور الثمانية.