هينكابي: تركيز أرسنال ينصب على نهائي الرابطة الإنجليزية

لندن (د ب أ)

قال بييرو هينكابي، مدافع فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إن تركيزه منصب على تحقيق الفوز يوم الأحد المقبل على مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، من دون التفكير في تأثير المباراة على سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن الفريقين سيتنافسان في ويمبلي على أول لقب بطولة كبيرة في الموسم الإنجليزي. ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه، والفوز على فريق مانشستر سيتي، بقيادة مدربه جوسيب جوارديولا، يوم الأحد المقبل يمكن أن يمثل ضربة موجعة لمانشستر بشأن بصعوبة تقليص الفارق مع أرسنال، بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا. ولكن عند سؤاله عما إذا كان النهائي في ويمبلي سيؤثر على لقب الدوري، قال هينكابي للصحفيين: «لست أدري». «وأضاف:» «ستكون مباراة صعبة للغاية، نجن في كامل تركيزنا على تحقيق الفوز بها، ولكن علينا أن نعمل بكد حتى نفوز باللقب». وأكد: «نحن حقاً نركز على المباراة النهائية، لأنها مباراة نهائية مهمة جداً». وأكمل: «سنتدرب بكل قوة لكي ندخل المباراة النهائية ونحن في أفضل حال ممكن ولكي نفوز باللقب. هذا هو أهم شيء». وسوف تكون هذه المواجهة الثانية بين أرسنال ومانشستر سيتي خلال الموسم.