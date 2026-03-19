«الآسيوي» يلغي طلبات استضافة بطولات الأمم لعامي 2031 و2035

جنيف (أ ب)

أوقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عملية تقديم طلبات استضافة كأس أمم آسيا للرجال لعامي 2031 و2035، وأبلغ الاتحادات الأعضاء أن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) طلب منه نقل البطولة إلى السنوات الزوجية.

وجاءت رسالة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أعضائه، بعد ستة أسابيع فقط من إعلان قائمة المرشحين المهتمين باستضافة البطولة القارية، والتي تضم أستراليا والكويت وكوريا الجنوبية، التي أبدت رغبتها في استضافة إحدى النسختين، علماً بأن اليابان كانت ترغب أيضاً في استضافة نسخة المسابقة عام 2035.

وأشارت الرسالة إلى أن فيفا أبلغ مؤخراً قادة كرة القدم الآسيويين بالتغييرات المزمعة في أجندة المباريات الدولية، وأن الاتحاد الدولي يرغب في أن يستضيف الاتحاد الآسيوي أهم حدث رياضي للرجال في السنوات الزوجية.

وجاء إبلاغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاتحادات الأعضاء بالقرار، بعد دراسة متأنية، بموافقته على التوافق مع طلب فيفا، ما يرجح تأجيل كأس أمم آسيا إلى عامي 2032 و2036، وهما نفس العامين اللذين ستقام فيهما بطولة أمم أوروبا (يويفا) وكوبا أميركا. وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيتم إلغاء الترشح لتنظيم نسختي 2031 و2035.

ويحدد جدول مباريات المنتخبات الوطنية، الذي يديره فيفا، مواعيد المباريات قبل سنوات، ويمتد الجدول الحالي حتى عام 2030، حيث يتضمن كأس أمم آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية ابتداء من 5 يناير المقبل. كما يحدد جدول مباريات فيفا أيضاً مواعيد انضمام لاعبي الأندية حول العالم إلى منتخباتهم الوطنية للمشاركة في مباريات التصفيات والنهائيات والمباريات الودية. وكان فيفا تعرض لانتقادات واسعة في السنوات الأخيرة لعدم إجراء مشاورات كافية بشأن تغيير الجدول الزمني، وينظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في العاصمة البلجيكية بروكسل في شكوى رسمية من نقابات اللاعبين وروابط بطولات الدوري المحلية. كان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قد أعلن في ديسمير الماضي اعتماد نظام جديد لبطولة كأس الأمم الأفريقية، يقضي بإقامتها مرة كل أربع سنوات، بدلاً من النظام السابق الذي كان يقام كل عامين، على أن يبدأ تطبيق القرار رسمياً اعتباراً من نسخة عام 2028.

أكد أن القرار تم اتخاذه بعد مشاورات موسعة مع رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، والأمين العام للاتحاد الدولي ماتياس جرافستروم، لافتاً إلى أن البطولات القارية المقبلة ستتزامن مع بطولات كبرى مثل كأس أمم أوروبا.