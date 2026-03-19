الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الاتحاد الإيراني: نقاطع أميركا وليس كأس العالم

19 مارس 2026 20:59

طهران(د ب أ)
قال مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الخميس، إن بلاده عازمة على المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 رغم انتقاداته المستمرة للولايات المتحدة الأميركية. وقال تاج في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): «نقاطع أميركا لكننا لا نقاطع كأس العالم ونستعد لها». وتنطلق البطولة يوم 11 يونيو المقبل في أميركا والمكسيك وكندا، وكانت إيران قد تأهلت إلى البطولة لكنها أعلنت سابقاً رغبتها في نقل مبارياتها من أميركا إلى المكسيك أحد المضيفين، وذلك في ظل خوض إيران حرباً مع أميركا وإسرائيل. لكن هذه المرة لم يوضح فيها تاج المقصود بمقاطعة أميركا وما إذا كان ذلك سيشمل رفض خوض المباريات على أرضها. ويجري الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) اتصالات مع الاتحاد الإيراني حالياً، لكنه بدا في وقت سابق من هذا الأسبوع رافضاً لفكرة نقل المباريات. وسيلعب المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا ومصر.

أخبار ذات صلة
إنفانتينو: مونديال 2026 في موعده بحضور جميع المنتخبات المتأهلة
المكسيك تدعو ملك إسبانيا لافتتاحية كأس العالم
كأس العالم 2026
منتخب إيران
آخر الأخبار
بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك.. وفد نسائي ينقل التعازي في وفاة الفلسطينية آلاء مشتهى
علوم الدار
بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك.. وفد نسائي ينقل التعازي في وفاة الفلسطينية آلاء مشتهى
اليوم 22:57
«الأخضر» السعودي يتحدى «الفراعنة» بقائمة الـ25
الرياضة
«الأخضر» السعودي يتحدى «الفراعنة» بقائمة الـ25
اليوم 22:50
«أبوظبي لألعاب المضرب» يعتمد المشاركة في 15 بطولة خلال أبريل
الرياضة
«أبوظبي لألعاب المضرب» يعتمد المشاركة في 15 بطولة خلال أبريل
اليوم 22:45
إنفانتينو: مونديال 2026 في موعده بحضور جميع المنتخبات المتأهلة
الرياضة
إنفانتينو: مونديال 2026 في موعده بحضور جميع المنتخبات المتأهلة
اليوم 22:43
1400 شرطي لتأمين «ديربي الراين المئوي»
الرياضة
1400 شرطي لتأمين «ديربي الراين المئوي»
اليوم 22:37
