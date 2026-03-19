رئيس الاتحاد الإيراني: نقاطع أميركا وليس كأس العالم

طهران(د ب أ)

قال مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الخميس، إن بلاده عازمة على المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 رغم انتقاداته المستمرة للولايات المتحدة الأميركية. وقال تاج في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): «نقاطع أميركا لكننا لا نقاطع كأس العالم ونستعد لها». وتنطلق البطولة يوم 11 يونيو المقبل في أميركا والمكسيك وكندا، وكانت إيران قد تأهلت إلى البطولة لكنها أعلنت سابقاً رغبتها في نقل مبارياتها من أميركا إلى المكسيك أحد المضيفين، وذلك في ظل خوض إيران حرباً مع أميركا وإسرائيل. لكن هذه المرة لم يوضح فيها تاج المقصود بمقاطعة أميركا وما إذا كان ذلك سيشمل رفض خوض المباريات على أرضها. ويجري الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) اتصالات مع الاتحاد الإيراني حالياً، لكنه بدا في وقت سابق من هذا الأسبوع رافضاً لفكرة نقل المباريات. وسيلعب المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا ومصر.