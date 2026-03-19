الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
سيميوني يشن حرباً نفسية على برشلونة!

سيميوني يشن حرباً نفسية على برشلونة!
19 مارس 2026 22:24

مدريد(د ب أ)
بدأ الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، حرباً نفسية مبكرة مع برشلونة، والذي سيواجهه في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، واصفاً إياه بأنه أفضل فريق هجومي في أوروبا. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أتلتيكو مدريد تأهل لدور الثمانية بعدما خسر 3/2 أمام مضيفه توتنهام الإنجليزي في إياب دور الستة عشر، أمس الأربعاء، لكنه فاز بنتيجة 5/7 بمجموع المباراتين.
وتأهل أتلتيكو مدريد لمواجهة أخرى مع برشلونة بعد مواجهتهما الأخيرة في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي تفوق فيها أتلتيكو بفارق هدف وحيد في مجموع المباراتين، ويبدو أن سيميوني يرى أن برشلونة هو الأوفر حظاً للفوز في مواجهة الشهر المقبل. وقال سيميوني: «عندما تصل إلى دور الثمانية، يكون الطريق أمامك صعباً كما كان الحال في السنوات السابقة عندما وصلنا إلى النهائي، ستكون مباراة صعبة وعلينا أن ننافس بقوة لأننا على الأرجح سنواجه أفضل فريق في أوروبا من حيث اللعب الهجومي». وأضاف المدرب الأرجنتيني: «بالنسبة لي برشلونة أفضل فريق في أوروبا بلا شك». وتابع: «إمكانية خوض مباراة دور ثمانية مثيرة معهم تتطلب منا تقديم أفضل ما في وسعنا، سنحتاج إلى أن نكون في أفضل مستوياتنا لننافسهم».

أخبار ذات صلة
ثالث أسوأ دفاع أوروبي.. موسم تشيلسي نحو الدمار!
جالطة سراي يفقد أوسيمين بسبب الذراع المكسورة
دييجو سيميوني
برشلونة
أتلتيكو مدريد
دوري أبطال أوروبا
بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك.. وفد نسائي ينقل التعازي في وفاة الفلسطينية آلاء مشتهى
بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك.. وفد نسائي ينقل التعازي في وفاة الفلسطينية آلاء مشتهى
«الأخضر» السعودي يتحدى «الفراعنة» بقائمة الـ25
«الأخضر» السعودي يتحدى «الفراعنة» بقائمة الـ25
«أبوظبي لألعاب المضرب» يعتمد المشاركة في 15 بطولة خلال أبريل
«أبوظبي لألعاب المضرب» يعتمد المشاركة في 15 بطولة خلال أبريل
إنفانتينو: مونديال 2026 في موعده بحضور جميع المنتخبات المتأهلة
إنفانتينو: مونديال 2026 في موعده بحضور جميع المنتخبات المتأهلة
1400 شرطي لتأمين «ديربي الراين المئوي»
1400 شرطي لتأمين «ديربي الراين المئوي»
