المكسيك تدعو ملك إسبانيا لافتتاحية كأس العالم

19 مارس 2026 22:27

مكسيكو سيتي (رويترز)
قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، إنها أرسلت رسالة إلى ملك إسبانيا فيليبي السادس تدعوه لحضور المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم.
وأرسلت جابرييلا كويفاس، ⁠ممثلة الحكومة المكسيكية في اللجنة المنظمة لكأس العالم ​2026، دعوات إلى جميع الدول التي تربطها علاقات ​دبلوماسية ‌بالمكسيك، وكان من بين ⁠المدعوين ​ملك إسبانيا، حسبما صرحت شينبوم في مؤتمر صحفي.
ولم تدع شينباوم الملك الإسباني لحفل تنصيبها عام 2024 بعد أن رفض الملك الاعتذار عن ‌انتهاكات ارتكبت في الحقبة الاستعمارية.
وبين القرنين السادس ‌عشر والثامن عشر، حكمت إسبانيا واحدة من أكبر الإمبراطوريات في تاريخ العالم، امتدت عبر خمس قارات ​بما في ذلك معظم أميركا الوسطى واللاتينية، ومارست سياسة العمل القسري ومصادرة الأراضي والعنف ضد السكان الأصليين.
واعترف ملك إسبانيا فيليبي السادس بشكل غير متوقع يوم الاثنين الماضي، بوقوع انتهاكات ‌في فترة الماضي الاستعماري لبلاده.
وجاءت ​تعليقات الملك بعد فترة وجيزة من خطاب ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في ميونيخ الشهر الماضي، انتقد فيه روبيو تراجع «الإمبراطوريات ​الغربية العظيمة» وقال ‌إن ⁠واشنطن لا تريد ‌حلفاء «مكبلين بالذنب والعار».
وقالت شينباوم ‌يوم الثلاثاء إن تعليقات الملك كانت لفتة تصالحية من جانبه، لكنها «لم تكن ⁠كل ما كنا نريده».
وستلعب المكسيك ضد جنوب ​أفريقيا في مباراة افتتاح كأس العالم، والمقرر إقامتها في 11 يونيو على استاد أزتيكا، الملعب الذي تألق فيه بيليه مع البرازيل عام 1970، ودفع فيه هدف مارادونا الشهير ​الأرجنتين نحو المجد عام 1986.

