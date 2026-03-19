1400 شرطي لتأمين «ديربي الراين المئوي»

برلين (د ب أ)

حظرت الشرطة حضور 20 من مثيري الشغب المحتملين مباراة ديربي الراين بين كولن وبروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بعد غد السبت، وتخطط لتأمين المباراة بأكثر من 1400 شرطي.

وما زالت السلطات تتوقع أنه ربما يكون لدى 500 شخص من الجانبين استعداداً لاستخدام العنف. وذكرت الشرطة في بيان اليوم الخميس إنهم «سيراقبون عن قرب» مثل هؤلاء المشجعين. وكانت المنافسة بين الناديين حامية منذ السبعينيات، وبما أن كلا الفريقين معرض للهبوط، فإن المباراة تكتسب أهمية أكبر. يبحث الساسة الألمان في فكرة تحميل الأندية تكاليف الشرطة أو رفض إصدار تصاريح للفعاليات الكروية، بعد زيادة حالات العنف في المباريات الألمانية وحولها.

ورفض المدير التنفيذي لنادي كولن، فيليب تيروف، ما وصفه بـ«التهديدات الشاملة» لأنها غير مفيدة. وقال لمجلة كيكر: «من الواضح أنها لا تمثل أداة فعالة لتعزيز الأمن، لكنها قد تهدد التعاون القائم على الشراكة بين الأندية والسلطات». وبالإضافة لمباراة الديربي يوم السبت، ستتعرض خدمات الطوارئ لضغط إضافي بسبب تظاهرة موازية ضد العنصرية في كولن، حيث من المتوقع مشاركة حوالي عشرة آلاف شخص. وتتوقع الشرطة حدوث فوضى مرورية، مع إغلاق العديد من طرق المدينة. من جانبه، أبدى لوكاس كواسنيوك، المدير الفني لفريق كولن، ثقته في بقاء فريقه في المسابقة، وذلك في الوقت الذي يبتعد فيه الفريق بفارق نقطة واحدة عن المركز المؤهل لمباراة الملحق.

وأضاف في مؤتمر صحفي: «أنا مصمم على تحقيق هدفنا»، وذلك رغم عدم تحقيق الفريق الفوز في آخر ست مباريات. ويواجه كواسنيوك في موسمه الأول كمدرب للفريق، الكثير من الضغوط الجماهيرية لكنه يثق في قدرته على تحمل المسؤولية. وأوضح: «هبط كولن للمرة الأولى من الدوري في موسم 1998/1997، لقد هبطنا سبع مرات من قبل». وتابع كواسنيوك: «في تلك المرات السبع، حاولوا دائماً منع ذلك الهبوط من خلال تغيير المدربين ولم تنجح هذه الخطوة». وقد تشهد المباراة عودة الهدافين سعيد الملا وجاكوب كامينسكي للمشاركة مجدداً في الديربي رقم 100 بين الفريقين، وذلك رغم غيابهما عن التدريبات أمس الأربعاء. وقال كواسنيوك: «لقد استراحا بالأمس لكنهما شاركا في كل التدريبات اليوم، يمكنهما المشاركة بشكل طبيعي».