الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
إنفانتينو: مونديال 2026 في موعده بحضور جميع المنتخبات المتأهلة

19 مارس 2026 22:43

باريس(أ ف ب)
أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، التزام الهيئة الكروية الأعلى بإقامة كأس العالم "في موعدها المحدد" وبمشاركة "جميع المنتخبات"، في ظل الشكوك المثارة حول مشاركة إيران في البطولة.
وقال إنفانتينو خلال اجتماع عبر الإنترنت لمجلس فيفا من مدينة زيورخ: "يتطلع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى مشاركة جميع المنتخبات في كأس العالم والتنافس بروح اللعب النظيف والاحترام المتبادل".
وأضاف: "لدينا جدول زمني، وسنعرف قريباً المنتخبات الـ48 المشاركة، ونريد أن تُقام البطولة في موعدها المحدد".
وأُثيرت شكوك حول مشاركة إيران في النهائيات بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن تخوض مبارياتها في دور المجموعات في الولايات المتحدة، حيث تواجه نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس، فيما تلعب أمام مصر في مدينة سياتل.
غير أن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج أشار إلى أنه، نتيجة الهجمات الأميركية-الإسرائيلية على بلاده، يرغب في نقل مباريات المنتخب إلى أحد البلدين المضيفين الآخرين، إذ تستضيف كندا والمكسيك إلى جانب الولايات المتحدة كأس العالم.
وقال تاج في مقطع فيديو نُشر الأربعاء: "سنستعد لكأس العالم. سنقاطع الولايات المتحدة لكننا لن نقاطع كأس العالم".
وأعلن الاتحاد الإيراني أنه فتح محادثات مع الـ "فيفا" بشأن احتمال نقل مبارياته إلى مكان آخر.
من جانبها، قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم الثلاثاء إن بلادها مستعدة لاستضافة مباريات إيران في الدور الأول إذا لزم الأمر.
وأضاف إنفانتينو "لا يمكن لفيفا حلّ النزاعات الجيوسياسية، لكننا ملتزمون باستخدام قوة كرة القدم وكأس العالم لبناء الجسور وتعزيز السلام، فيما تتجه أفكارنا إلى جميع المتضررين من الحروب الجارية".

