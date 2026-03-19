«أبوظبي لألعاب المضرب» يعتمد المشاركة في 15 بطولة خلال أبريل

«أبوظبي لألعاب المضرب» يعتمد المشاركة في 15 بطولة خلال أبريل
19 مارس 2026 22:45

أبوظبي (وام)
أعلن نادي أبوظبي لألعاب المضرب اعتماد مشاركته في 15 بطولة، بمختلف الفئات العمرية، ضمن أجندة الموسم الحالي، خلال الفترة من 3 إلى 30 أبريل المقبل.
وأكد النادي في بيان له أن برنامج المنافسات المقررة يتضمن بطولة تحت 14 عاماً بأبوظبي، تليها بطولة أكاديمية "فاير راليز" بدبي في مرحلتها الأولى لجميع الفئات العمرية، والنهائيات ثم الدوري الثاني للناشئين تحت 15 عاماً بنادي شباب الأهلي دبي.
وأوضح أن الأجندة تتضمن أيضاً دوري الناشئات تحت 15 عاماً بنادي العروبة، وتنظيم ورشة عمل حول اكتشاف المواهب بنادي الوحدة، ثم المرحلة النهائية لتصفيات دوري الشباب تحت 19 عاماً بنادي العروبة، وصولاً إلى الدور النهائي في تصفيات دوري الأشبال تحت 12 عاماً بنادي شباب الأهلي، وبطولة الفردي والزوجي تحت 15 عاماً.
وكشف النادي عن مشاركته في التصفيات النهائية لدوري الشباب تحت 19عاماً بنادي دبا الحصن، ثم الدور الثاني من دوري الناشئين بنادي شباب الأهلي، ودوري الناشئات تحت 15 عاماً بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، ثم ينظم مهرجان نادي أبوظبي الرياضي المدرسي، ويتوجه بعدها إلى عجمان للمشاركة في تصفيات الدور النهائي لدوري الشباب تحت 19 عاماً، تليها محطة الشارقة لخوض منافسات التصفيات النهائية لدوري الأشبال تحت 12 عاماً.
وأشار إلى أن أجندة الفعاليات تتضمن أيضاً بطولة الفردي والزوجي تحت 15 عاماً، ثم ينظم ورشة عمل لمعلمي التربية الرياضية في الكرة الطائرة بأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ثم يستضيف تصفيات الدور النهائي لدوري الشباب تحت 19 عاماً، مشيراً إلى الجهود الكبيرة لاتحادات الإمارات للريشة الطائرة وكرة الطاولة والتنس الأرضي، في تنظيم الفعاليات، وتقديم جميع أشكال الدعم الفني لتطوير المسابقات.

أخبار ذات صلة
13 مباراة بشباك نظيفة.. المقبالي يطارد «قياسي الكلين شيت» في «دوري أدنوك»
دوري أدنوك.. «الصيادون» يسجلون 42 هدفاً من «الكرة الثانية»
بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك.. وفد نسائي ينقل التعازي في وفاة الفلسطينية آلاء مشتهى
علوم الدار
«الأخضر» السعودي يتحدى «الفراعنة» بقائمة الـ25
الرياضة
إنفانتينو: مونديال 2026 في موعده بحضور جميع المنتخبات المتأهلة
الرياضة
1400 شرطي لتأمين «ديربي الراين المئوي»
الرياضة
