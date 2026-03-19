«الأخضر» السعودي يتحدى «الفراعنة» بقائمة الـ25

الرياض (أ ف ب)

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، التشكيلة التي ستخوض المواجهتين الوديتين أمام مصر وصربيا هذا الشهر، في إطار استعدادات "الأخضر" لنهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم هذا الصيف.

وضمّت القائمة 25 لاعباً هم: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، زكريا هوساوي، متعب المفرج، حسن كادش، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، ريان حامد، سعود عبدالحميد، علي مجرشي، أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، تركي العمار، زياد الجهني، خالد الغنام، سلطان مندش، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، وفراس البريكان.

وسيُقام المعسكر في جدة قبل أن يغادر المنتخب الوطني إلى صربيا خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس الجاري، حيث سيستضيف "الأخضر" منتخب مصر ودياً في 27 على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، قبل أن يحلّ ضيفاً على منتخب صربيا في 31 من هذا الشهر.

وينافس المنتخب السعودي في كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا بطلة أوروبا والأوروجواي، والرأس الأخضر.

وفي إطار البرنامج الفني ذاته، تقرر إقامة معسكر موازٍ للمنتخب السعودي الرديف في جدة خلال الفترة ذاتها، تحت إشراف رينارد، وبقيادة الإيطالي لويجي دي بياجو مدرب منتخب ما دون 23 عاماً.

وضمّت قائمة منتخب الرديف كل من عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، راكان النجار، متعب الحربي، أحمد شراحيلي، خليفة الدوسري، علي لاجامي، محمد سليمان، محمد محزري، نواف بوشل، محمد أبو الشامات، إسلام هوساوي، ماجد كنبة، عيد المولد، نايف مسعود، علي الأسمري، محمد المجحد، صبري دهل، مروان الصحفي، همام الهمامي، راكان الغامدي، علاء حجي، عبدالعزيز العليوة، ثامر الخيبري وفهد الزبيدي.