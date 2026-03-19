«أبوظبي للدفاع المدني» تُطلق «المجتمعية والأسرية» لتحدي اللياقة البدنية

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني البطولة المجتمعية والأسرية الرمضانية لتحدي اللياقة البدنية في مجلس «الفارس الشهم 2» بأبوظبي، بمشاركة أربع فئات، الرجال، السيدات، والأسر من خلال فئتين «اثنان كبار وطفل»، و«طفلان وولي أمر»، وذلك تزامناً مع عام الأسرة 2026.

وشهد البطولة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وتضمّنت مجموعة من التحديات والأنشطة الرياضية في أجواء تفاعلية وحماسية، شارك فيها منتسبو الهيئة وأسرهم وأفراد المجتمع على مدار يومين، وسادها الجو المجتمعي والأسري. وأظهرت المنافسات المشوّقة روح التحدي والتنافس الإيجابي، وكرّم مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني في نهاية البطولة المتميزين رياضياً من الفئات الأربع، مشيداً بتميّزهم الرياضي ومواجهتهم للتحديات بلياقة بدنية عالية، وتميّز رياضي كبير.