«دبي لسباق الخيل» يستكمل ترتيباته للكأس العالمية

19 مارس 2026 23:48

دبي (وام)
أعلن نادي دبي لسباق الخيل استكمال تجهيزاته وترتيباته لاستقبال نخبة الفرسان والخيول وأبرز الملاك والمدربين من مختلف قارات العالم، للمشاركة في كأس دبي العالمي يوم 28 مارس الحالي على مضمار ميدان، بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وأكد النادي في بيان له توفير بيئة تنافسية متكاملة تليق بسمعة دبي، وفق أفضل المعايير العالمية، والمؤشرات الاحترافية، لتعزيز مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي في احتضان واستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة، لاسيما مع المشاركة المرتقبة لنخبة الخيول والفرسان عالمياً في المنافسات.
وأشاد علي آل علي، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، بالنجاح الذي حققه ختام كرنفال سباقات دبي 2025-2026، امتداداً للتميز الكبير والمستدام في تنظيم السباقات بفضل البنتية التحتية المتكاملة، والمنشآت العصرية، والمواكبة المستمرة لأفضل مؤشرات الأداء العالمية، مشيراً إلى أن النسخة الجديدة لكأس دبي العالمي ستكون «مسك ختام» لما شهده الموسم من منافسات قوية، وحضور جماهيري كبير، وتميز لافت في التنظيم والاستضافة.
وقال إن نجاح الموسم الحالي، والزخم الكبير في السباقات المختلفة، والتفاعل الجماهيري الواسع، والإقبال الكبير من نخبة الفرسان والملاك والمدربين على المشاركة في الفعاليات المختلفة، يجسد رؤية القيادة الرشيدة، في أن تكون دبي الوجهة الأولى والمفضلة لملاك ونخبة خيول السباق من مختلف أنحاء العالم.
كما شدد على تقديم تجربة استثنائية للحضور والزوار، والعائلات من داخل الدولة وخارجها في كأس دبي العالمي تجمع بين إثارة السباقات، والقيم الإماراتية الأصيلة، تزامنا مع عام الأسرة 2026، ليكون مضمار ميدان ملتقى للثقافات والعائلات وسباقات الخيل في آنٍ واحد، على غرار ما تحقق خلال العقود الماضية.

أخبار ذات صلة
النسخة الـ30 من الكأس العالمية.. «دي بي ورلد» راعياً لسباق دبي تيرف للخيول
9 أشواط ونجوم عالميون في أمسية كأس دبي العالمي للخيول
كأس دبي العالمي للخيول
نادي دبي لسباقات الخيل
آخر الأخبار
حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تجمع 3.3 مليار درهم خلال شهر رمضان
علوم الدار
حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تجمع 3.3 مليار درهم خلال شهر رمضان
20 مارس 2026
إدانات دولية للاعتداءات الإيرانية على البنى التحتية ومنشآت الطاقة في دول الخليج
الأخبار العالمية
إدانات دولية للاعتداءات الإيرانية على البنى التحتية ومنشآت الطاقة في دول الخليج
20 مارس 2026
«الطوارئ والأزمات» تتابع الحالة الجوية المقبلة وتستعد بإجراءات استباقية للتأثيرات المحتملة على الدولة
علوم الدار
«الطوارئ والأزمات» تتابع الحالة الجوية المقبلة وتستعد بإجراءات استباقية للتأثيرات المحتملة على الدولة
20 مارس 2026
حاكم أم القيوين يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر السعيد
علوم الدار
حاكم أم القيوين يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر السعيد
20 مارس 2026
رئيس الاتحاد الإيطالي يطمأن الجماهير على حالة تونالي
الرياضة
رئيس الاتحاد الإيطالي يطمأن الجماهير على حالة تونالي
20 مارس 2026
