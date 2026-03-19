برشلونة يستعد لتجديد التعاقد مع ليفاندوفسكي

برشلونة(د ب أ)

يستعد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم لوضع خطة لمستقبل خط هجومه هذا الصيف، تتضمن النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي. وكان من المتوقع رحيل ليفاندوفسكي، الذي سيبلغ 38 عاما في أغسطس المقبل، في فترة الانتقالات الصيف القادمة، مع انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني، لكن يبدو أنه قد يتم عرض عقد جديد عليه.

ويقدم ليفاندوفسكي حالياً أسوأ مواسمه مع برشلونة، فقبل ثنائيته في مرمى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، فإنه لم يحرز سوى هدفين فقط في 10 مباريات. وبعد تلقيه عروضاً من شيكاغو فاير، الناشط بالدوري الأميركي، وكذلك من أندية سعودية والدوري الإيطالي، لم يتلق ليفاندوفسكي عرضاً رسمياً من برشلونة حتى الآن، لكنه صرح بأنه سوف يتخذ قراره في الأشهر الأخيرة من الموسم الحالي. وبعد إعادة انتخابه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أنه يؤيد إعادة التعاقد مع ليفاندوفسكي، لكنه سيترك القرار للبرتغالي ديكو، مدير كرة القدم بالنادي. ووفقاً لمحطة (كادينا سير) الإذاعية الإسبانية، يعتزم برشلونة تقديم عقد جديد لليفاندوفسكي براتب مخفض، حيث ينظرون إليه كشخصية مشابهة لكريستيان ستواني في نادي جيرونا، الذي أمضى المواسم الثلاثة الماضية يشارك في المراحل الأخيرة من المباريات، عندما يكون فريقه في أمس الحاجة إلى هدف. ورغم لعبه 4192 دقيقة فقط في آخر ثلاثة مواسم ونصف الموسم، فإن ستواني ساهم في 44 هدفاً، بمعدل هدف كل 95 دقيقة، علماً بأن اللاعب الأوروجوياني يبلغ من العمر 39 عاماً، أي أكبر بعامين من ليفاندوفسكي.