الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
برشلونة يستعد لتجديد التعاقد مع ليفاندوفسكي

برشلونة يستعد لتجديد التعاقد مع ليفاندوفسكي
19 مارس 2026 23:55

برشلونة(د ب أ)
يستعد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم لوضع خطة لمستقبل خط هجومه هذا الصيف، تتضمن النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي. وكان من المتوقع رحيل ليفاندوفسكي، الذي سيبلغ 38 عاما في أغسطس المقبل، في فترة الانتقالات الصيف القادمة، مع انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني، لكن يبدو أنه قد يتم عرض عقد جديد عليه.
ويقدم ليفاندوفسكي حالياً أسوأ مواسمه مع برشلونة، فقبل ثنائيته في مرمى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، فإنه لم يحرز سوى هدفين فقط في 10 مباريات. وبعد تلقيه عروضاً من شيكاغو فاير، الناشط بالدوري الأميركي، وكذلك من أندية سعودية والدوري الإيطالي، لم يتلق ليفاندوفسكي عرضاً رسمياً من برشلونة حتى الآن، لكنه صرح بأنه سوف يتخذ قراره في الأشهر الأخيرة من الموسم الحالي. وبعد إعادة انتخابه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أنه يؤيد إعادة التعاقد مع ليفاندوفسكي، لكنه سيترك القرار للبرتغالي ديكو، مدير كرة القدم بالنادي. ووفقاً لمحطة (كادينا سير) الإذاعية الإسبانية، يعتزم برشلونة تقديم عقد جديد لليفاندوفسكي براتب مخفض، حيث ينظرون إليه كشخصية مشابهة لكريستيان ستواني في نادي جيرونا، الذي أمضى المواسم الثلاثة الماضية يشارك في المراحل الأخيرة من المباريات، عندما يكون فريقه في أمس الحاجة إلى هدف. ورغم لعبه 4192 دقيقة فقط في آخر ثلاثة مواسم ونصف الموسم، فإن ستواني ساهم في 44 هدفاً، بمعدل هدف كل 95 دقيقة، علماً بأن اللاعب الأوروجوياني يبلغ من العمر 39 عاماً، أي أكبر بعامين من ليفاندوفسكي.

حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تجمع 3.3 مليار درهم خلال شهر رمضان
حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تجمع 3.3 مليار درهم خلال شهر رمضان
20 مارس 2026
إدانات دولية للاعتداءات الإيرانية على البنى التحتية ومنشآت الطاقة في دول الخليج
إدانات دولية للاعتداءات الإيرانية على البنى التحتية ومنشآت الطاقة في دول الخليج
20 مارس 2026
«الطوارئ والأزمات» تتابع الحالة الجوية المقبلة وتستعد بإجراءات استباقية للتأثيرات المحتملة على الدولة
«الطوارئ والأزمات» تتابع الحالة الجوية المقبلة وتستعد بإجراءات استباقية للتأثيرات المحتملة على الدولة
20 مارس 2026
حاكم أم القيوين يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر السعيد
حاكم أم القيوين يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر السعيد
20 مارس 2026
رئيس الاتحاد الإيطالي يطمأن الجماهير على حالة تونالي
رئيس الاتحاد الإيطالي يطمأن الجماهير على حالة تونالي
20 مارس 2026
