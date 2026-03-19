الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الاتحاد الإيطالي يطمأن الجماهير على حالة تونالي

20 مارس 2026 00:16

روما(د ب أ)
بعث جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، برسالة طمأنة للجماهير في بلاده حول جاهزية ساندرو تونالي، لاعب نيوكاسل الإنجليزي، لمباراة قبل نهائي ملحق كأس العالم 2026 أمام أيرلندا الشمالية، مطالباً الجماهير بدعم الفريق والوقوف خلف جينارو جاتوزو، المدير الفني للمنتخب.
وأبدى جرافينا في تصريحات بمؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد، نشرتها صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، تفاؤلاً حذراً بشأن حالة تونالي الذي أجبر على الخروج بديلاً في المباراة الأخيرة لفريقه.
وقال جرافينا: "أنا مطمئن جداً وأنا على تواصل مع جاتوزو وفي الليلة الماضية تحدثنا مع ساندرو والمدرب وطبيب الفريق دي كارلي". وأضاف: "أنه أكثر هدوء مما كان عليه حينما غادر أرض الملعب، هناك قلق بشأنه لكن الأمر بسيط، نتائج الفحوصات التي أجريت هذا الصباح كانت مطمئنة، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان جاهزيته وسنعمل مع نيوكاسل الذي يتواصل معنا بشكل دائم". ويلتقي منتخب إيطاليا مع أيرلندا الشمالية في بيرجامو يوم الخميس المقبل في قبل النهائي، وفي حال فوزه سيتأهل لمواجهة الفائز من مواجهة أخرى بالملحق بين ويلز والبوسنة والهرسك.

حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تجمع 3.3 مليار درهم خلال شهر رمضان
