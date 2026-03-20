«سبيرز» إلى «البلاي أوف» وأمسية تاريخية لليبرون جيمس

لوس أنجلوس(أ ف ب)

بات سان أنتونيو سبيرز ثاني فريق يحسم بطاقته إلى الـ"بلاي أوف" بعد أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب، بفوزه على فينيكس صنز 101-100 في دوري كرة السلة الأميركي "أن بي أيه" الذي شهد إنجازاً جديداً لليبرون جيمس.

في سان أنتونيو، قاد النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما فريقه سبيرز لفوزه الثاني والخمسين، بتسجيله سلة الحسم أمام صنز قبل ثانية على النهاية، مانحاً فريقه بطاقة التأهل إلى الأدوار النهائية لأول مرة في آخر سبعة مواسم وتحديدا منذ 2019.

ولحق سبيرز بثاندر الذي كان أول فريق يضمن تأهله إلى الـ"بلاي أوف"، متخلفاً عن حامل اللقب بفارق ثلاث مباريات في ترتيب المنطقة الغربية.

وبدا سبيرز في طريقه لهزيمته التاسعة عشرة بعدما كان متخلفاً بفارق 5 نقاط قبل 1.01 دقيقة على النهاية، لكن ويمبانياما قلص الفارق برميتين حرتين ثم أضاف ديأرون فوكس سلة، ليصبح صاحب الأرض على بعد نقطة فقط من صنز قبل 26.6 ثانية على النهاية.

وارتكب سبيرز خطأً متعمداً على راشير فليمينج لإيقاف الوقت، وفشل الأخير في ترجمة الرميتين الحرتين، مانحاً ويمبانياما فرصة تسجيل سلة الحسم في الرمق الأخير، منهياً اللقاء بـ34 نقطة مع 12 متابعة.

وفي ميامي، بات ليبرون جيمس اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات في تاريخ الدوري مشاركة مع روبرت باريش (1611)، وذلك في فوز لوس أنجلوس ليكرز على فريقه السابق هيت 134-126.

وكانت مشاركة جيمس في المباراة موضع شك، على غرار زميله السلوفيني لوكا دونتشيتش، بعدما وصل الفريق إلى ميامي في الرابعة صباحاً، قادماً من هيوستن حيث تغلب الأربعاء على روكتس.

لكن اللاعبين خاضا المباراة وكانا خلف الفوز الثامن توالياً لليكرز، بعدما حقق جيمس ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) بتسجيله 19 نقطة مع 15 متابعة و10 تمريرات حاسمة، فيما تعملق دونتشيتش بتسجيله 60 نقطة، بينها 20 في الربع الأخير، مع 7 متابعات.

وسجل دونتشيتش ثاني أكبر عدد نقاط في مسيرته، بعدما سبق له أن أحرز 73 نقطة في مواجهة أتلانتا هوكس عام 2024، معادلا الستين نقطة التي سجلها أمام نيويورك نيكس في 2022.

كما بات السلوفيني أول لاعب يسجل هذا العدد من النقاط في سلة هيت، متجاوزاً الـ58 نقطة التي سجلها جيمس هاردن مع هيوستن روكتس في 28 فبراير 2019.

وسيكون جيمس أمام فرصة الانفراد بالرقم القياسي لعدد المباريات حين يبقى ليكرز في فلوريدا لمواجهة أورلاندو ماجيك السبت.

وبانتصاره الخامس والأربعين، عزز ليكرز مركزه الثالث في الغرب بفارق مباراتين أمام مينيسوتا تمبروولفز الرابع، فيما مني هيت بهزيمته الثانية والثلاثين في المركز الثامن للمنطقة الشرقية، رغم جهود بام أديبايو (28 نقطة مع 10 متابعات) وتايلر هيرو (21 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة).