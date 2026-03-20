بعد أن أحرج سينر بإنديان ويلز.. فونسيكا يتحدى ألكاراز في ميامي

20 مارس 2026 12:09

ميامي (رويترز)
قال اللاعب البرازيلي الواعد جواو فونسيكا إنه يتطلع إلى مواجهة كارلوس ألكاراز للمرة ​الأولى، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لملاقاة المصنف الأول عالمياً في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، بعد ⁠أسبوع من مواجهته الصعبة مع المصنف الثاني يانيك ​سينر في إنديان ويلز.
وانطلق اللاعب البالغ من ​العمر ‌19 عاماً، والذي حقق ⁠فوزاً ​في الدور الأول بنتيجة 6-4 و3-6 و6-2 على فابيان ماروجان في ميامي أمس الخميس، بقوة إلى الساحة بفوزه في نهائيات سلسلة الجيل ‌القادم التابعة لاتحاد لاعبي التنس المحترفين عام ‌2024، وهي البطولة التي كانت بمثابة منصة انطلاق لأبطال سابقين مثل ألكاراز وسينر.
وحصد هذا الثنائي ​منذ ذلك الحين ألقاب 10 من أصل 11 بطولة كبرى، وقال فونسيكا إنه متحمس لرؤية كيف سيكون أداؤه أمام ألكاراز في ميامي بعد خسارته بنتيجة 7-6 و7-6 أمام سينر ‌في الدور الرابع من بطولة ​إنديان ويلز.
وقال فونسيكا للصحفيين "أنا متحمس بالتأكيد.
"لا أعرف شعور اللاعبين الآخرين، لكنني أتطلع للعب ضد أفضل اللاعبين. لعبت ضد يانيك ​في البطولة الماضية، ‌والآن ⁠سألعب ضد كارلوس.
"إنها ‌تجربة رائعة، أتطلع ‌إليها. ستكون مباراة رائعة. آمل أن أتمكن من تحقيق الفوز".
وسيحظى فونسيكا، الذي ⁠يؤازره ألوف المشجعين في البطولات حيث تشبه الأجواء ​غالباً مباريات كرة القدم، بالتأكيد بدعم صاخب ضد ألكاراز تماما كما حدث أمام ماروجان.
وقال "ساعدني الجمهور حقا على البقاء إيجابياً طوال المباراة.
"أنا سعيد جداً بهذا الفوز وآمل أن ​أتمكن من مواصلة اللعب بهذه الطريقة خلال ​البطولة".

