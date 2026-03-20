الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

في سن الأربعين.. أوتشوا يعود لإنقاذ مرمى المكسيك

20 مارس 2026 13:19

مكسيكو سيتي(رويترز)
عاد الحارس المخضرم جييرمو أوتشوا إلى قائمة المنتخب المكسيكي، بعد أن استدعاه المدرب خافيير أجيري لمواجهة البرتغال وبلجيكا ودياً هذا الشهر استعداداً لكأس العالم لكرة القدم.
ويأمل ⁠أوتشوا، البالغ من العمر 40 عاماً ويلعب حالياً ​لفريق ليماسول القبرصي، في الظهور في كأس العالم ​للمرة ‌السادسة، بعدما شارك في خمس ⁠نسخ ​متتالية منذ عام 2006 وحتى النسخة الأخيرة في قطر.
ولم يتم استدعاء أوتشوا منذ مايو 2025، حين اختير ضمن تشكيلة الكأس الذهبية ‌دون أن يخوض أي مباراة.
كما تشهد قائمة ‌المنتخب المكسيكي الظهور الأول للاعب الوسط الإسباني المولد ألفارو فيدالجو، الذي انتقل إلى ريال بيتيس الإسباني في ​فبراير الماضي، بعد خمسة مواسم قضاها مع نادي أمريكا المكسيكي.
وتلتقي المكسيك مع البرتغال في 28 مارس، في مباراة تقام بمناسبة إعادة افتتاح استاد أزتيكا في مكسيكو سيتي ‌بعد تجديده استعداداً لكأس العالم، ​قبل أن تواجه بلجيكا بعد ثلاثة أيام في شيكاغو.
وستبدأ المكسيك، التي تستضيف البطولة إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، مشوارها في كأس العالم ​ضمن المجموعة الأولى، ‌حيث تخوض ⁠مباراة الافتتاح ‌أمام جنوب أفريقيا في ‌11 يونيو.
وضمت التشكيلة جييرمو أوتشوا وراؤول رانجيل ⁠وكارلوس أسيفيدو في حراسة المرمى، وريتشارد ليديزما وخورخي سانشيز وسيزار ​مونتيس وإسرائيل رييس ويوهان فاسكيز وإيفيراردو لوبيز وخيسوس جاياردو وخيسوس أنجولو، ودينزل جارسيا وإريك ليرا وكارلوس رودريجيز وأوبيد فارجاس وألفارو فيدالجو وأوربلين بينيدا وإريك سانشيز وبريان جوتيريز.
وروبرتو ألفارادو وأرماندو جونزاليس وجيرمان ​برتيرامي وخوليان كينونيس وأليكسيس فيجا وجييرمو مارتينيز ​وراؤول خيمينيز.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©