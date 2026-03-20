«عزيزي» راعياً لسباق «القوز سبرينت» ضمن أمسية كأس دبي العالمي

«عزيزي» راعياً لسباق «القوز سبرينت» ضمن أمسية كأس دبي العالمي
20 مارس 2026 13:41

دبي (وام)
أعلن نادي دبي لسباق الخيل أن شركة عزيزي للتطوير العقاري سترعى سباق «القوز سبرينت» (جروب 1) البالغة قيمة جائزته 1.5 مليون دولار، والذي يقام ضمن أمسية كأس دبي العالمي في مضمار ميدان يوم 28 مارس الجاري.
ويُعد السباق من أبرز وأقوى أشواط الأمسية، ويمتد لمسافة 1200 متر على الأرضية العشبية.
وشهدت نسخة عام 2025 فوز الفرس البريطانية «بيلينفنج» باللقب، فيما انطلقت النسخة الأولى للسباق عام 2007، قبل انضمامه إلى برنامج كأس دبي العالمي في 2010، ليشهد منذ ذلك الحين تتويج خيول من عدة دول، من بينها أستراليا، وجنوب أفريقيا، وأيرلندا، والولايات المتحدة الأميركية، والإمارات، وهونج كونج.
ورحب علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، بدعم الشركة، مؤكداً أهمية هذه الشراكة في إنجاح السباقات، مشيراً إلى أن «القوز سبرينت» يضم قائمة من الخيول العالمية ويقدم مستويات فنية مميزة في كل نسخة.
وأضاف أن شركة عزيزي تعد شريكاً مهماً للنادي على مدار مواسم عدة، وأسهمت في دعم سباقات كرنفال دبي.
من جانبه، أعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي، عن اعتزازه بالشراكة الممتدة لتسع سنوات مع كأس دبي العالمي، مشيراً إلى أن سباقات الخيل تمثل جزءاً من إرث دولة الإمارات وهويتها الرياضية، وأن الحدث يعكس مكانة دبي في تنظيم الفعاليات الكبرى وفق أعلى المعايير.
وأوضح أن رعاية السباق تأتي في إطار رؤية الشركة الرامية إلى دعم الفعاليات التي تعزّز مكانة دبي، وتسهم في ترسيخ جاذبيتها كمدينة حيوية ومتكاملة.
ويقام سباق «القوز سبرينت» برعاية عزيزي للتطوير العقاري في الشوط الرابع من أمسية كأس دبي العالمي، التي تتألف من تسعة أشواط.

