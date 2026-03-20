مُلتقى «أبطال التحدي الرمضاني 2026» يختتم فعالياته في حتّا

20 مارس 2026 13:45

دبي (الاتحاد)
اختتم مركز شرطة حتّا، بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية ونادي حتّا الرياضي الثقافي، ضمن مبادرة "رياضي واعٍ، "فعاليات مُلتقى "أبطال التحدي الرمضاني 2026"، الهادف إلى تعزيز الوعي الرياضي، وتشجيع الأطفال والناشئة على ممارسة الأنشطة البدنية، وغرس القيم الإيجابية لديهم خلال شهر رمضان المبارك.
وشهد العميد مبارك مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتّا، فعاليات الختام، بحضور الأستاذة فاطمة بو حجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، والمقدم هلال حمدان البدواوي، والرائد خميس حسن غزوان البدواوي، والسيد حيي حسن البدواوي، رئيس قطاع الألعاب الرياضية في نادي حتّا الرياضي الثقافي.
وتضمّن الملتقى تنظيم عدد من البطولات الرياضية المتنوعة، شملت ثلاث ألعاب رئيسية هي، كرة القدم، وكرة الطائرة، وسباق الجري، وشهدت مشاركة واسعة من الأطفال والناشئة.
كما تخللت الفعاليات تقديم محاضرات توعوية، نظمها مركز شرطة حتّا، بهدف نشر الثقافة الأمنية والرياضية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الحضور، فيما قدّم فريق الشجعان التخصصي التابع لمركز شرطة حتّا ورشًا تعريفية للأطفال عن أهمية دور الفريق ومهامه.
وتضمّن الملتقى مسابقة بين الأطفال لسحب دراجة الشرطة الجبلية، مما ساهم في إضفاء أجواء من التفاعل والحماس بين المشاركين.
وبلغ عدد المشاركين في الملتقى نحو 550 طفلاً في مختلف البطولات، تراوحت أعمارهم بين 2 و12 عاماً، بالإضافة إلى مشاركة مميزة من فئة أصحاب الهمم، في تأكيد واضح على أهمية دمج جميع فئات المجتمع في الأنشطة الرياضية والمجتمعية.
وفي ختام الملتقى، كرّم العميد مبارك مبارك الكتبي، بحضور الأستاذة فاطمة بو حجير، الأطفال المشاركين في البطولات، تقديراً لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة، وتحفيزًا لهم على مواصلة التميز الرياضي.
الجدير بالذكر أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار الحرص على تعزيز الشراكة المجتمعية، ودعم الأنشطة المجتمعية والرياضية، وتعزيز دور الرياضة كأسلوب حياة صحي يُسهم في ترسيخ ثقافة الرياضة والنشاط البدني، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ووعياً.

