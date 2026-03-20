الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«بيليه 8» يُعادل أهدافه مع شباب الأهلي في البطائح

20 مارس 2026 14:15

علي معالي (أبوظبي)
رفع محمد جمعة «بيليه» رصيده من الأهداف في مسيرته مع نادي البطائح إلى 8 أهداف، خلال 48 مباراة خاضها مع «الراقي» في دوري أدنوك للمحترفين، وهو نفس الرقم من الأهداف الذي سجله في صفوف فريق شباب الأهلي، خلال 55 مباراة، وبذلك يُعادل «بيليه» رصيده من الأهداف بفريقين لعب لهما في مسيرته الاحترافية حتى الآن، وما زال أمامه مشوار طويل لكي يزيد غلته من الأهداف مع البطائح.
نجح بيليه (29 عاماً)، في أن يسجل هدف فريقه الوحيد في الجولة الـ20 من دوري أدنوك لهذا الموسم، أمام نادي النصر في المباراة التي انتهت بالعادل 1-1، وهي ليست المرة الأولى التي يسجل فيها محمد جمعة في شباك «العميد»، حيث سبق له أن سجل في الموسم الماضي لشباك النصر بالجولة الـ19 في المباراة التي انتهت بفوز البطائح 1-0 على استاد آل مكتوم، وهو الهدف الثالث له في شباك النصر، حيث سجل هدفين لاعباً بالبطائح، وهدفاً عندما كان في شباب الأهلي في يوم 11 مايو 2021، في المباراة التي انتهت لمصلحة «الفرسان» 3-2، على استاد آل مكتوم.
وشارك بيليه هذا الموسم في 14 مباراة في الدوري، بواقع 806 دقائق، مسجلاً 3 أهداف حتى الآن، وفي الموسم الماضي سجل 3 أهداف أيضاً في 22 مباراة، وفي الموسم قبل الماضي سجل هدفين، ويبحث «بيليه»، مع زملائه عن كيفية الهروب من الموقف الصعب بوجود البطائح في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب، برصيد 17 نقطة، وتفصله عن الظفرة في المركز الـ12 نقطة واحدة و3 نقاط عن خورفكان في المركز الحادي عشر.

كافو يثير الجدل: نيمار أفضل من ميسي ويستحق التواجد في المونديال
