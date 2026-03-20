جولة دور الـ16 المجنونة.. النتائج الكبيرة تبدّد أوراق المنافسة!

معتز الشامي (أبوظبي)

شهدت مباريات دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، التي ضمّت أفضل 16 فريقاً في أوروبا، تسجيل 68 هدفاً، حيث تُعد هذه الجولة الأفضل في العصر الحديث، وتصنّف ضمن أفضل 3 جولات في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث شهدت ذات الجولة في النسختين الأولى (71 هدفاً) والخامسة (74 هدفاً).

وفاز باريس سان جيرمان على تشيلسي بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين، وتغلّب برشلونة على نيوكاسل بنتيجة 8-3، وفاز أتلتيكو مدريد على توتنهام بنتيجة 7-5، وسحق بايرن ميونيخ أتالانتا بنتيجة 10-2، وفاز ريال مدريد على مانشستر سيتي بنتيجة 5-1، وتغلب ليفربول على جلطة سراي بنتيجة 4-1، وعاد سبورتينج لشبونة من بعيد ليفوز على على بودو جليمت بنتيجة 5-3.

وتسلّط هذه النتائج الضوء على جانب قد يثير جدلاً واسعاً: هل عدنا إلى زمن كان فيه التفاوت كبيراً بين الفرق المشاركة في كأس أوروبا، أم أن الفرق أصبحت أفضل بالفعل وازدادت المنافسة؟، كما يبرز التساؤل حول مدى أهمية هذه «النتائج الكبيرة» في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم، حيث لم يظهر تأثيرها سوى في نسختين حديثتين نسبياً من البطولة.

كان أكبر الانتصارات في دور الـ16 كانت من نصيب بايرن ميونيخ (7-0 على بازل عام 2012، وشاختار دونيتسك عام 2015) ومانشستر سيتي (7-0 على شالكه عام 2019، ولايبزيج 2023)، وبرشلونة (7-1 على باير ليفركوزن عام 2012)، وريال مدريد (6-0 على شالكه عام 2014)، ورغم ذلك من بين كل هذه الفرق، لم ينجح سوى مانشستر سيتي وريال مدريد في رفع كأس دوري أبطال أوروبا عام 2023 (اللقب الأول والوحيد لمان سيتي) وعام 2014 (اللقب العاشر لريال مدريد).

وبالنظر إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، يبرز اسمان عن البقية، على المستوى الفردي: ليونيل ميسي، وعلى المستوى الجماعي، بايرن ميونيخ.

وسجّل النجم الأرجنتيني 29 هدفاً في دور الـ16، أي ما يعادل 22.5% من إجمالي أهدافه في دوري أبطال أوروبا (129 هدفاً). ويحتل كريستيانو رونالدو المركز الثاني برصيد 25 هدفاً، وهو أمر ليس مفاجئاً، مع أنه لا يزال الهدّاف التاريخي للبطولة برصيد 140 هدفاً. أما المركز الثالث فيأتي من نصيب روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل هدفين في مرمى نيوكاسل، ليصل رصيده إلى 19 هدفاً من أصل 107 أهداف.

بينما المهاجم صاحب أفضل نسبة في هذه المرحلة هو توماس مولر برصيد 15 هدفاً من أصل 57 هدفاً (26.3%) سجلها مع بايرن ميونيخ، وهو بالمصادفة النادي الذي حقق أفضل الأرقام في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

وسجل بايرن ميونيخ 104 أهداف في دور الـ16، ما يمثل 24.2% من إجمالي أهدافه في البطولة البالغ 438 هدفاً. يليه برشلونة بـ83 هدفاً من أصل 415 (20%). ويحتل ريال مدريد المركز الثالث، حيث سجل هداف البطولة التاريخي (504 أهداف) 73 هدفاً فقط في دور الـ16، أي ما يعادل 14.5%.