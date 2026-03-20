كافو يثير الجدل: نيمار أفضل من ميسي ويستحق التواجد في المونديال

معتز الشامي (أبوظبي)

أشعل الأسطورة البرازيلية كافو الجدل بتصريحات قوية، أكد خلالها أن نيمار يتفوق على ليونيل ميسي من وجهة نظره، مشدداً في الوقت ذاته على أن نجم سانتوس، يمتلك القدرة على تمثيل أي منتخب في العالم إذا كان في كامل جاهزيته.

وجاءت تصريحات كافو في وقت تتزايد فيه الشكوك حول مستقبل نيمار مع المنتخب البرازيلي، خاصة بعد استبعاده من قائمة المباريات الودية المقبلة أمام فرنسا وكرواتيا بقرار من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وهو القرار الذي أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط الرياضية في البرازيل.

ويُعد كافو، القائد التاريخي للمنتخب البرازيلي وأحد أبرز نجومه عبر التاريخ، حيث لم يتردد في الدفاع عن نيمار، مؤكداً أن اللاعب لا يزال يمتلك القيمة الفنية التي تجعله عنصراً حاسماً في أي فريق.

وأوضح أن الحكم على نيمار يجب أن يرتبط بحالته البدنية، قائلاً إن اللاعب يحتاج فقط إلى الاستمرارية في اللعب والتدريب، مشيداً في الوقت ذاته بشفافية أنشيلوتي في قراراته الفنية.

ورغم الدعم الكبير، فإن مسيرة نيمار في السنوات الأخيرة تأثرت بشكل واضح بسلسلة من الإصابات، أبرزها إصابة قوية في الركبة تعرض لها في أكتوبر 2023 خلال تصفيات أميركا الجنوبية، أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب.

كما لم يتمكّن اللاعب هذا العام من خوض سوى عدد محدود من المباريات، بسبب مشاكل بدنية متكررة، ما أعاد طرح التساؤلات حول مدى جاهزيته للمشاركة في كأس العالم 2026.

ورغم هذه المعطيات، يظل كافو واثقاً من قدرة نيمار على العودة، مؤكداً أن اللاعب، عندما يكون في أفضل حالاته، لا يوجد أي جدل حول مكانه في التشكيلة الأساسية، كما أشار إلى أن نيمار حمل على عاتقه مسؤولية المنتخب البرازيلي لسنوات طويلة، في ظلّ غياب لاعبين بنفس مستواه، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي واجهها طوال مسيرته الدولية.

ومع اقتراب موعد كأس العالم 2026، يبقى مستقبل نيمار مع المنتخب البرازيلي مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في ظلّ سباق الزمن لاستعادة جاهزيته، بينما يترقب الجميع ما إذا كان نجم السامبا سيحجز مكانه في الحدث الأكبر، أم أن الإصابات ستكتب الفصل الأخير في رحلته الدولية.