«الفيفا» يربك الحسابات بتغيير مواعيد الكؤوس الآسيوية

20 مارس 2026 15:45

معتز الشامي (أبوظبي)
في خطوة مفاجئة تعكس تحولات كبيرة على مستوى كرة القدم العالمية، كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إلغاء عملية الترشح لاستضافة بطولتي كأس آسيا 2031 و2035، وذلك في مخاطبة رسمية وجهت إلى الاتحادات الوطنية المتقدمة بملفات الاستضافة.
وكشف الآسيوي أن القرار يأتي استناداً إلى تغييرات مرتقبة في أجندة المباريات الدولية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ما يفرض إقامة البطولة القارية في السنوات الزوجية وليس الفردية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على توقيت إقامة البطولات القارية، وعلى رأسها كأس آسيا.
وبحسب ما ورد في المراسلة، فإن «فيفا» طلب دراسة إقامة كأس آسيا في السنوات الزوجية، وهو تحوّل استراتيجي في روزنامة المسابقات، ما دفع الاتحاد الآسيوي إلى إعادة تقييم خططه التنظيمية بالكامل. هذا التغيير لا يقتصر على توقيت البطولة فقط، بل يمتد إلى إعادة هيكلة كاملة لجدولة المنافسات القارية، بما في ذلك تصفيات المنتخبات وبرامج الأندية، مع الأخذ في الحسبان، توجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لإقامة دوري الأمم الآسيوية للمنتخبات.
وأكد الاتحاد الآسيوي في مخاطباته للاتحادات الوطنية، أن استمرار عملية الترشح في ظلّ هذه المتغيرات، قد يؤدي إلى «حالة من عدم اليقين»، فيما يتعلق بالاستضافة، خاصة في ما يخص الجداول الزمنية والتجهيزات التنظيمية، وهو ما استدعى إيقاف العملية الحالية بشكل كامل لحين وضوح الرؤية النهائية.
وتشير المعطيات إلى أن الاتحاد القاري سيعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة التأثيرات الكاملة لهذه التعديلات، قبل إطلاق دورة ترشح جديدة وفق النظام الزمني الجديد، ما يعني أن الدول المهتمة بالاستضافة ستضطر لإعادة ترتيب أوراقها وفق المعايير والتواريخ المرتقبة، وربما يتم ترحيل بطولة 2031 لتصبح في 2032 وهكذا.
بينما يعكس هذا القرار بوضوح حجم التنسيق المتزايد بين «فيفا» والاتحادات القارية، في ظل توجه عالمي نحو توحيد وتقليل تضارب المواعيد الدولية، خاصة مع توسع البطولات وزيادة عدد المشاركين في كأس العالم والبطولات القارية.
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الشكل الجديد لروزنامة آسيا، يبقى السؤال الأهم وهو هل نشهد تحولاً دائماً في توقيت كأس آسيا؟ أم أن القرار مجرد مرحلة انتقالية ضمن إعادة هيكلة أكبر لكرة القدم العالمية؟.

 

