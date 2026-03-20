يامال يحطّم رقم مبابي القياسي بفارق 105 أيام

يامال يحطّم رقم مبابي القياسي بفارق 105 أيام
20 مارس 2026 16:45

معتز الشامي (أبوظبي)
حطّم لامين يامال الرقم القياسي لكيليان مبابي في تسجيل الأهداف في دوري أبطال أوروبا بفارق 105 أيام في الموسم، الذي يتنافسان فيه على الألقاب في جميع المجالات، وأصبح يامال أصغر لاعب على الإطلاق يسجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا بعمر 18 عاماً و245 يوماً عندما سجل هدفاً في فوز برشلونة الساحق على نيوكاسل يونايتد 7-2، في إياب ثمن النهائي.
وحطّم الإسباني بذلك رقماً قياسياً استمر لمدة 8 سنوات، حيث وصل مبابي إلى علامة 10 أهداف في سن 18 عاماً و350 يوماً في عام 2018، عندما لم يتمكن هدفه مع باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ من منع الهزيمة 3-1.
ومع ذلك، لا يزال بإمكان اللاعب الفرنسي أن يتباهى بأن أول 10 أهداف له في دوري أبطال أوروبا، جاءت في 15 مباراة فقط مع ناديه الأول موناكو، وباريس سان جيرمان، بينما احتاج لامال إلى 31 مباراة للوصول إلى هذا الإنجاز.
وبشكل استثنائي، يعتبر مبابي ويامال اللاعبين الوحيدين في تاريخ دوري أبطال أوروبا اللذين سجلا 10 أهداف قبل بلوغهما سن 19 عاماً، حيث سجل راؤول 6 أهداف لريال مدريد، وسجل بويان كركيتش 4 أهداف لبرشلونة، وعادل رودريجو هذا الرقم مع ريال مدريد، ليصبح بذلك ثاني أصغر هداف يسجل ثلاثية في دوري أبطال أوروبا.
وكان أصغر لاعب على الإطلاق يسجل ثلاثية في دوري أبطال أوروبا هو راؤول بعمر 18 عاماً و114 يوماً، ما يعني أن هذا الرقم القياسي قد تجاوز بالفعل لامال المتقدم في السن.
ولا يزال بإمكان ماكس داومان لاعب أرسنال تحقيق رقم قياسي في تسجيل ثلاثية، والذي قد يصبح أصغر فائز بدوري أبطال أوروبا على الإطلاق إذا انتصر أرسنال هذا الموسم.
لكن الهدف الأكثر واقعية هو تحطيم الرقم القياسي الجديد الذي سجله يامال. فأمام داومان، المولود في 31 ديسمبر 2009، حتى نهاية موسم دوري أبطال أوروبا 2027/28 لتحطيم هذا الرقم القياسي البالغ 10 أهداف الذي سجله الإسباني.
ويواصل يامال تحطيم الأرقام القياسية طوال الموسم، وفي وقت سابق من هذا الشهر وصل إلى علامة 50 هدفاً مع النادي والمنتخب، وكان أصغر من رونالدو بثلاث سنوات عندما سجل هدفه الخمسين، وأصغر من ميسي بسنتين.
ولم يكن هذا الرقم القياسي الوحيد الذي حطم، فمع فوز برشلونة على نيوكاسل مساء الأربعاء، سجل المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي هدفاً في مرمى خصمه رقم 41، متجاوزاً بذلك ليونيل ميسي الذي سجّل في مرمى 40 فريقاً. ويأتي رونالدو في المرتبة الثانية برصيد 38 هدفاً، فيما يملك ليفاندوفسكي الآن 109 أهداف في دوري أبطال أوروبا خلال 142 مباراة، وهو نفس معدل رونالدو البالغ 0.77 هدف في المباراة الواحدة.

 

