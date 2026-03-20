هالاند إعجاز.. تعرّف على أسرع 10 لاعبين وصولاً إلى 50 هدفاً في «الأبطال»

معتز الشامي (أبوظبي)

سجل هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، هدفين في دوري أبطال أوروبا، في فوز فريقه على أتالاتنا بنتيجة 4-1، في إياب دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وهو ما يكفي لمعادلة رقم ليونيل ميسي القياسي المذهل.

ووصل أسطورة توتنهام السابق إلى 50 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في 66 مباراة فقط، وهو نفس العدد الذي حققه ليونيل ميسي، وأقل بـ25 هدفاً من كريستيانو رونالدو، وبهدفه، في فوز ليفربول على جلطة سراي بنتيجة 4-0، في إياب دور ثمن النهائي، وصل النجم المصري محمد صلاح إلى 50 هدفاً أيضاً في البطولة، ليصبح أول أفريقي يصل إلى هذا العدد من الأهداف في تاريخ البطولة، ووصل كل من صلاح وكين إلى حاجز الخمسين هدفاً، في نفس الليلة، على الرغم من أن المهاجم الإنجليزي وصل إلى هذا الرقم في 31 مباراة أقل.

وفي دوري أبطال أوروبا كان إيرلينج هالاند أسرع من وصل إلى خمسين هدفاً وذلك خلال 49 مباراة، حيث لم يكتفِ هالاند بتحطيم الرقم القياسي لأقل عدد من المباريات اللازمة للوصول إلى 50 هدفاً، بل حطم الرقم القياسي السابق تماماً. في الوقت الحالي، يسجل هدفاً كل 80.82 دقيقة في دوري أبطال أوروبا، وهو رقم مذهل للغاية.

وكان رود فان نيستلروي الثاني وحقق ذلك في 62 مباراة، حيث كان حتى وقت قريب نيستلروي يحمل الرقم القياسي.

وجاء ليونيل ميسي بالمرتبة الثالثة خلال 66 مباراة، حيث سجّل الأرجنتيني 10 أهداف أو أكثر في 5 نسخ مختلفة من دوري أبطال أوروبا، وغادر أوروبا في عام 2023 بعد أن سجل 129 هدفاً في 163 مباراة، وكان ميسي غزير الأهداف بشكل خاص خلال سنواته الأولى، حيث لم يحتج سوى 66 مباراة للوصول إلى حاجز 50 هدفاً، وهو رقم قياسي لم يحطمه سوى لاعبين اثنين، وعادله كين مساء الثلاثاء، ليستحق التواجد في المركز الرابع.

أما روبرت ليفاندوفسكي فوصل إلى نفس الرقم خلال 77 مباراة، حيث يسجل المهاجم البولندي أهدافاً باستمرار في أوروبا منذ موسم 2011-2012، ولا يزال يقدم أداءً مميزاً حتى اليوم وهو في السابعة والثلاثين من عمره. وهو حالياً واحد من 3 لاعبين فقط سجلوا أكثر من 100 هدف في تاريخ البطولة.

وجاء كيليان مبابي بالمركز السادس وحقق رقمه في 79 مباراة، حيث سجل مبابي هدفه الخمسين في دوري أبطال أوروبا عام 2024، واستغرق منه الأمر 79 مباراة للوصول إلى هذا الإنجاز، ليصبح ثاني أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز.

وتبعه كريم بنزيمة الذي حقق الهدف خلال 88 مباراة، حيث كانت أبرز مشاركاته في البطولة في موسم 2021-2022، حين سجل 15 هدفاً في 12 مباراة ليقود ريال مدريد للفوز باللقب.

كريستيانو رونالدو حلّ في المركز الثمن بالوصول لـ50 هدفاً خلال 91 مباراة، ورغم أنه الهدّاف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفاً، فإنه لم يكن أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفاً، وفي أول 75 مباراة، سجل 32 هدفاً فقط، بمعدل هدف كل 194 دقيقة. ومنذ ذلك الحين، سجل 108 أهداف في آخر 108 مباريات له في دوري أبطال أوروبا، بمعدل هدف كل 90.19 دقيقة.

وحلّ راؤول جوانزليس بالمركز التاسع وذلك خلال 97 مباراة، حيث شهد 1999-2000 أفضل مواسمه في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 10 أهداف في 15 مباراة، من بينها هدف في المباراة النهائية ضد فالنسيا.

وبنفس الرقم من المباريات تساوى محمد صلاح مع راؤول، ليصبح أول لاعب أفريقي يحقق هذا الإنجاز، ويُذكر أن تيري هنري وتوماس مولر هما اللاعبان الآخران اللذان وصلا إلى حاجز الخمسين هدفاً، لكنهما خرجا من قائمة أفضل 10 لاعبين.