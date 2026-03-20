بايرن وأرسنال السيناريو الأقرب لنهائي الأبطال و7.3% نسبة الكلاسيكو

معتز الشامي (أبوظبي)

كشفت دراسة تحليلية مبنية على احتمالات المواجهات في دوري أبطال أوروبا، أن فرص تكرار نهائي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد تبدو ضئيلة للغاية، بينما يرتفع احتمال مواجهة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة إلى 7% فقط.

ووفقاً لتحليل صحيفة ماركا الإسبانية، تبلغ حظوظ ريال مدريد في بلوغ النهائي نحو 12.06%، مقابل 4.76% لأتلتيكو مدريد، ما يجعل احتمالية وقوع نهائي ديربي بينهما لا تتجاوز 2.31%، أي ما يعادل حدوثه مرتين فقط إذا أُعيدت البطولة 100 مرة.

ورغم الشعبية الكبيرة لفكرة نهائي يجمع ريال مدريد وبرشلونة، فإن الأرقام تشير إلى أن هذا السيناريو لا يتجاوز 7.3% من إجمالي الاحتمالات، وهو ما يعكس صعوبة تحقق مواجهة بهذا الحجم في النهائي، في ظل توازن القوى بين الأندية الأوروبية الكبرى.

بينما يضع التحليل مواجهة بايرن ميونيخ وأرسنال كأكثر نهائي محتمل، بنسبة تصل إلى 17.96%، ليتفوق على جميع السيناريوهات الأخرى، وهو ما يعكس الاستقرار الفني والنتائج القوية للفريقين في البطولة.

وفي المقابل، تأتي مواجهة ريال مدريد وأرسنال كثالث أكثر نهائي ترجيحاً، بينما يتراجع ديربي مدريد إلى المركز العاشر ضمن قائمة السيناريوهات المحتملة.

ورغم برودة الأرقام، يبقى التاريخ شاهداً على أن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد تحديداً لا يعترفان بالحسابات، حيث نجح الفريقان في الوصول إلى نهائيات سابقة عكس التوقعات، خاصة ريال مدريد الذي حصد خمسة ألقاب خلال العقد الأخير دون أن يكون المرشح الأول.

وفي ظلّ هذه المعطيات، تبقى جميع الاحتمالات قائمة، بين منطق الأرقام الذي يمنح الأفضلية لبايرن وأرسنال، وبين واقع البطولة التي اعتادت كسر التوقعات، ليظل الطريق إلى النهائي مفتوحاً أمام المفاجآت قبل الحسم الكبير.