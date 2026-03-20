الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بايرن وأرسنال السيناريو الأقرب لنهائي الأبطال و7.3% نسبة الكلاسيكو

بايرن وأرسنال السيناريو الأقرب لنهائي الأبطال و7.3% نسبة الكلاسيكو
20 مارس 2026 17:15

معتز الشامي (أبوظبي)
كشفت دراسة تحليلية مبنية على احتمالات المواجهات في دوري أبطال أوروبا، أن فرص تكرار نهائي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد تبدو ضئيلة للغاية، بينما يرتفع احتمال مواجهة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة إلى 7% فقط.
ووفقاً لتحليل صحيفة ماركا الإسبانية، تبلغ حظوظ ريال مدريد في بلوغ النهائي نحو 12.06%، مقابل 4.76% لأتلتيكو مدريد، ما يجعل احتمالية وقوع نهائي ديربي بينهما لا تتجاوز 2.31%، أي ما يعادل حدوثه مرتين فقط إذا أُعيدت البطولة 100 مرة.
ورغم الشعبية الكبيرة لفكرة نهائي يجمع ريال مدريد وبرشلونة، فإن الأرقام تشير إلى أن هذا السيناريو لا يتجاوز 7.3% من إجمالي الاحتمالات، وهو ما يعكس صعوبة تحقق مواجهة بهذا الحجم في النهائي، في ظل توازن القوى بين الأندية الأوروبية الكبرى.
بينما يضع التحليل مواجهة بايرن ميونيخ وأرسنال كأكثر نهائي محتمل، بنسبة تصل إلى 17.96%، ليتفوق على جميع السيناريوهات الأخرى، وهو ما يعكس الاستقرار الفني والنتائج القوية للفريقين في البطولة.
وفي المقابل، تأتي مواجهة ريال مدريد وأرسنال كثالث أكثر نهائي ترجيحاً، بينما يتراجع ديربي مدريد إلى المركز العاشر ضمن قائمة السيناريوهات المحتملة.
ورغم برودة الأرقام، يبقى التاريخ شاهداً على أن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد تحديداً لا يعترفان بالحسابات، حيث نجح الفريقان في الوصول إلى نهائيات سابقة عكس التوقعات، خاصة ريال مدريد الذي حصد خمسة ألقاب خلال العقد الأخير دون أن يكون المرشح الأول.
وفي ظلّ هذه المعطيات، تبقى جميع الاحتمالات قائمة، بين منطق الأرقام الذي يمنح الأفضلية لبايرن وأرسنال، وبين واقع البطولة التي اعتادت كسر التوقعات، ليظل الطريق إلى النهائي مفتوحاً أمام المفاجآت قبل الحسم الكبير.

أخبار ذات صلة
بايرن ميونيخ يرفض الصمت على التراجع التحكيمي
يامال يحطّم رقم مبابي القياسي بفارق 105 أيام
دوري أبطال أوروبا
أرسنال
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
قاعدة "كلايد" حيث تتمركز الغواصات النووية البريطانية
الأخبار العالمية
بريطانيا تعتقل شخصين حاولا دخول قاعدة غواصات نووية
اليوم 17:29
بايرن وأرسنال السيناريو الأقرب لنهائي الأبطال و7.3% نسبة الكلاسيكو
الرياضة
بايرن وأرسنال السيناريو الأقرب لنهائي الأبطال و7.3% نسبة الكلاسيكو
اليوم 17:15
رونالدو خارج تشكيلة البرتغال لوديتي المكسيك وأميركا
الرياضة
رونالدو خارج تشكيلة البرتغال لوديتي المكسيك وأميركا
اليوم 17:11
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يعلن جولة جديدة من المفاوضات
اليوم 17:05
بايرن ميونيخ يرفض الصمت على التراجع التحكيمي
الرياضة
بايرن ميونيخ يرفض الصمت على التراجع التحكيمي
اليوم 17:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©