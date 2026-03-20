نصف نهائي كأس رئيس الدولة.. الجزيرة وشباب الأهلي يفتتحان «مربع الذهب»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يقص فريقا الجزيرة وشباب الأهلي شريط «مربع الذهب» في «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2025-2026، في مواجهة منتظرة تجمع القطبين عند الساعة 18:55 من مساء الغد على استاد هزاع بن زايد في العين، فيما يلتقي في المباراة الثانية يونايتد، متصدّر دوري الدرجة الأولى، مع العين عند الساعة السابعة مساء الغد على استاد آل نهيان في أبوظبي.

وتتطلع الفرق الأربعة إلى تقديم «عيدية» لجماهيرها ببلوغ المباراة النهائية، في النسخة الـ49 من البطولة التي انطلقت عام 1974-1975، وشهدت تتويج الأهلي بأول ألقابها على حساب النصر بنتيجة 2-0.

وشهدت البطولة تتويج 12 نادياً مختلفاً، يتصدرهم شباب الأهلي بـ11 لقباً، يليه الشارقة بـ10، ثم العين بـ7، فالنصر والشباب بـ4 لكل منهما، والجزيرة والوصل بـ3، والوحدة بلقبين، ولقب واحد لكل من الشعب، بني ياس، عجمان، والإمارات.

وتشكّل مواجهة الجزيرة وشباب الأهلي اختباراً حقيقياً لتوازن الطموح والخبرة في «مربع الذهب»، حيث يدخل «فخر أبوظبي» اللقاء برغبة استعادة بريقه في البطولة والعودة إلى منصة التتويج بعد غياب، مستنداً إلى عناصر الخبرة والفعالية الهجومية، في المقابل يعوّل «الفرسان» على الاستقرار الفني والقوة الجماعية، التي جعلته أحد أبرز المرشحين للاحتفاظ باللقب، في مباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، تحسمها التفاصيل الصغيرة والقدرة على استثمار الفرص في اللحظات الحاسمة.

وبلغ الجزيرة وشباب الأهلي نصف النهائي بعد مشوار ناجح، حيث تجاوز «فخر أبوظبي» عقبة عجمان وبني ياس بالفوز 2-1 في الدور الـ16 وربع النهائي على التوالي، فيما تأهّل «الفرسان» بعد تخطي البطائح بركلات الترجيح 4-2، ثم الفوز على خورفكان 3-1 في ربع النهائي.

وتُعد مواجهة اليوم الثانية بين الفريقين خلال الموسم الحالي، بعد فوز شباب الأهلي 3-0 في الجولة 11 من «دوري أدنوك للمحترفين»، على أن تتكرر المواجهة بينهما مجدداً في الجولة 21 من الدوري الأسبوع المقبل. ويحتل شباب الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة خلف العين المتصدر بـ50 نقطة، فيما يأتي الجزيرة ثالثاً برصيد 37 نقطة.

ويسعى الجزيرة إلى بلوغ النهائي الرابع في تاريخه، والأول منذ موسم 2015-2016، عندما تُوِّج بلقبه الثالث على حساب العين بركلات الترجيح 7-6، بعد التعادل 1-1.

في المقابل، يطارد شباب الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بـ11 لقباً، بلوغ النهائي الـ14 في تاريخه، بعدما تُوِّج بلقبه الأخير في الموسم الماضي عقب فوزه على الشارقة 2-1 في النهائي.

ويعوّل «فخر أبوظبي» على خبرة حارسه المخضرم علي خصيف، إلى جانب فاعلية الثنائي الفرنسي سايمون بانزا ونبيل فقير، هدافي الفريق هذا الموسم برصيد 7 أهداف لكل منهما، فيما يعتمد «الفرسان» على قوته الجماعية، إذ يتصدر قائمة أقوى هجوم في الدوري بـ48 هدفاً، إلى جانب أفضل دفاع باستقباله 7 أهداف فقط خلال 20 مباراة.