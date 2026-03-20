الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«يونايتد» يجمد مفاوضات انتقال راشفورد إلى برشلونة

20 مارس 2026 14:44

لندن(د ب أ)
ذكر تقرير إعلامي أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، لا يعتزم إعادة التفاوض مع برشلونة بشأن الانتقال الدائم لماركوس راشفورد. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن راشفورد 28 عاماً، أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع نادي أستون فيلا، وبعد فترة قضاها في الصيف ضمن فريق المستبعدين في مانشستر يونايتد، انضم إلى بطل الدوري الإسباني لموسم ويتضمن عقب إعارة راشفورد، الذي يمتد لمدة موسم، خيار جعل الصفقة دائمة مقابل مبلغ 30 مليون يورو وفقاً لما ذكرته التقارير. ويتردد أن برشلونة يريد أن يجعل الصفقة دائمة ولكنه يأمل أيضاً في أن يتفاوض بشأن الشروط، وألمحت مصادر من مانشستر إنهم لا ينوون حالياً في فعل ذلك. وسجل راشفورد عشرة أهداف في 38 مباراة بكافة المسابقات مع متصدر الدوري الإسباني. ويمتد عقد اللاعب الإنجليزي الدولي حتى عام 2028.

