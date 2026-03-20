الأهلي والترجي.. نزال استثنائي لبلوغ نصف نهائي الأبطال الأفريقي

القاهرة(أ ف ب)

يشهد ملعب القاهرة الدولي نزالاً استثنائياً تترقبه الجماهير الأفريقية كافة، حيث يسعى الأهلي المصري إلى تعويض سقوطه ذهاباً بهدف أمام الترجي التونسي، الطامح لبلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عبر الحفاظ على تفوقه.

ويشتد الصراع في مواجهتين عربيتين أخريين بعد سيطرة نتيجة التعادل بهدف لمثله ذهاباً، ويتعلق الأمر بمواجهتي بيراميدز المصري حامل اللقب مع الجيش الملكي المغربي، والهلال السوداني مع نهضة بركان المغربي.

وتتجه الأنظار مجدداً إلى "كلاسيكو" شمال أفريقيا بين الأهلي المصري حامل اللقب 12 مرة آخرها عام 2024، وضيفه الترجي الطامح للقب خامس في تاريخه والأول منذ 2019، عندما يتواجهان على استاد القاهرة الدولي أمام مدرجات صامتة كعقوبة من الاتحاد الأفريقي ضد "نادي القرن" بسبب أحداث مباراته ضد الجيش الملكي في دور المجموعات.

وحسم الفريق التونسي لقاء الذهاب بفضل ركلة جزاء سجلها الدولي الجزائري محمد أمين توغاي، أثارت اعتراضات الفريق المصري الذي ألمح مدربه الدنماركي ييس ثوروب أن فريقه عانى من أداء الحكام، كما أرسل النادي المصري كتاباً للاتحاد الأفريقي يشكو فيه الحكم السنغالي عيسى سي.

وتمثل المباراة محطة فاصلة في مشوار الفريقين في البطولة القارية، حيث يأمل الأهلي تخطي كل ما حدث واهتزاز نتائجه محلياً وقارياً، وتحقيق عودة قوية ولا سيما أن المدرب الدنماركي سيعول مجدداً على الثنائي المالي أليو ديانغ وأحمد سيد "زيزو" بعدما أشارت تقارير سابقة إلى إمكانية تغيبهما للإصابة، ليشكلا دعامة قوية في خط الوسط إلى جانب التونسي محمد علي بن رمضان والمهاجمين المغربي أشرف بنشرقي ومحمود حسن "تريزيجيه" هداف المسابقة برصيد خمسة أهداف.

وبدا أن الترجي استعاد توازنه مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل، الذي أكد أنه سيعود ببطاقة التأهل من القاهرة بعد لقاء الذهاب.

وسيغيب عن تشكيلة الفرنسي المدافع ياسين مرياح والجناح الجزائري يوسف بلايلي بسبب الإصابة وربما أيضاً المدافع حمزة الجلاصي الذي يسابق الزمن من أجل التعافي بعدما أصيب بتمدد في أربطة الركبة.