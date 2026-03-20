الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
مفاجآت في تشكيلة إنجلترا.. ماجواير يعود وأرنولد يغيب

20 مارس 2026 15:37

لندن (رويترز)
أعادت إنجلترا استدعاء المدافع هاري ماجواير للمباراتين الوديتين المقررتين هذا ​الشهر أمام أوروجواي واليابان، بعدما أعلن المدرب توماس توخيل اليوم الجمعة عن قائمة موسعة تضم ⁠35 لاعباً ضمن استعدادات المنتخب لنهائيات كأس ​العالم لكرة القدم هذا العام.
وكان ​ماجواير، ‌الذي خاض 64 ⁠مباراة ​دولية، قد شارك آخر مرة مع إنجلترا في عام 2024، كما غاب عن بطولة أوروبا 2024 التي حلت ‌فيها إنجلترا وصيفة للبطل.
ومع ذلك، نال اللاعب ‌البالغ من العمر 33 عاماً مكافأة الاستدعاء من جديد، بفضل تألقه مع ​مانشستر يونايتد في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب زميله كوبي ماينو.
كما شهدت القائمة عودة لاعب وسط ريال مدريد جود بلينجهام بعد غياب لأسابيع بسبب ‌إصابة في عضلات ​الفخذ الخلفية، في حين غاب المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد عن التشكيلة.
وتخوض إنجلترا مباراتها الأولى أمام أوروجواي على ملعب ​ويمبلي في 27 ‌مارس، ‌ثم تواجه اليابان ‌على الملعب نفسه بعد أربعة أيام. ويخوض منتخب المدرب توخيل ⁠مباراتين وديتين إضافيتين أمام نيوزيلندا وكوستاريكا في ​يونيو، ضمن استعداداته لكأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتقع إنجلترا في مجموعة تضم كرواتيا وغانا وبنما، وستكون مباراتها الافتتاحية في 17 ​يونيو أمام كرواتيا في ​دالاس.

