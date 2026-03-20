الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
صلاح يسابق الزمن للتعافي قبل قمة مانشستر سيتي

صلاح يسابق الزمن للتعافي قبل قمة مانشستر سيتي
20 مارس 2026 15:56

لندن (د ب أ)
دخل محمد صلاح سباقاً مع الزمن لكي يكون جاهزاً للمشاركة مع فريق ليفربول أمام مانشستر سيتي في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الشهر المقبل، بعدما تعرض لإصابة عضلية ستبعده لما بعد فترة التوقف الدولي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن هذا يشكل صفعة موجعة للمدرب أرني، حيث إن صلاح، الذي سجل في ثلاث من آخر أربع مباريات أساسية له - بنفس عدد أهدافه في المباريات الـ14 السابقة، قدم أحد أفضل عروضه هذا الموسم خلال الفوز في دوري أبطال أوروبا على جلطة سراي.
ومع ذلك، عندما أشار صلاح 33 عاماً، أمس الأول الأربعاء، إلى مقاعد البدلاء لطلب استبداله بعد تسجيله هدفه المميز، لم تكن العلامات مبشرة بالخير. وقال سلوت قبل مواجهة برايتون غداً السبت: "بالفعل، هذا أمر غير معتاد، ونتيجة لذلك يمكنكم توقع النتيجة: لن يكون متاحاً للغد". وأضاف :"الشيء المطمئن لليفربول هو أننا سندخل فترة التوقف الدولي، والشيء السيئ للمنتخب المصري هو أنه لن يتواجد معه".
وأكد: "نأمل، بناء على ما أظهره صلاح في الماضي، أن يتمكن من التعافي أسرع من اللاعبين الآخرين في مواقف مشابهة لأنه يعتني بجسده بشكل ممتاز".
وأكمل: "يظهر التاريخ إن بإمكانه العودة قبل بعض اللاعبين الآخرين، لكن لم يتبق سوى أسبوعين قبل العودة للمباريات، فلنأمل أن يتمكن من التعافي خلال هذه الفترة".

