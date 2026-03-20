بايرن ميونيخ يرفض الصمت على التراجع التحكيمي

ميونيخ (د ب أ)

دافع كريستوف فريوند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن انتقاد ناديه للحكام في آخر مباراة للفريق في الدوري الألماني، وأشار إلى أن النادي لن يظل صامتاً في مثل هذه القضايا في المستقبل أيضاً. وقال فريوند :" بصفتنا بايرن ميونيخ، سنعبر دائماً عن آرائنا ولن نسمح لأحد بإسكاتنا". وغضب مسؤولو بايرن ميونيخ بشدة بعد مباراة السبت الماضي أمام باير ليفركوزن، والتي شهدت طرد نسكولا جاكسون ولويس دياز، إلى جانب إلغاء هدفين لكل من جوناثان تاه وهاري كين.

ووصف أولي هونيس، الرئيس الفخري للنادي، ، التحكيم بأنه الأسوأ الذي شاهده في الدوري. وكان مصدر الغضب الرئيسي طرد دياز، بداعي ادعاء السقوط، واعترف بعدها الحكم كريستيان دينجرت إنها كانت غلطة، وأيضاً على لمسة يد قبل هدف هاري كين. ويلتقي بايرن ميونيخ، متصدر جدول الترتيب، مع يونيون برلين يوم الاثنين، وقال هورست هيلدت المدير الإداري ليونيون إنه يخشى من أن يصبح باتريك إيتريش، ومساعديه، محور الاهتمام. وقال هيلدت لشبكة "سكاي" التليفزيونية :" إنهم لا يمرون بظروف سهلة. لأنه بالطبع، يتم التدقيق في كل موقف ومراقبته عن كثب. وهذا ليس صحيحاً". ولكن فريوند قال "لا نتشارك هذه المخاوف" مشيراً إلى أنهم سيتصرفون بالطريقة نفسها مرة أخرى كما حدث الأسبوع الماضي. وأضاف :"كانت هناك الكثير من المشاعر والعديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في ليفركوزن. كنا منزعجين وقد أوضحنا ذلك. هذا من حقنا، والأندية الأخرى تفعل الشيء نفسه". وأكمل :"الأمر انتهى الآن. الحكام جزء مهم من كرة القدم. من الضروري حمايتهم حتى يتمكنوا من أداء عملهم. لديهم أيام جيدة وأخرى سيئة".