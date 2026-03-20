الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
رونالدو خارج تشكيلة البرتغال لوديتي المكسيك وأميركا

رونالدو خارج تشكيلة البرتغال لوديتي المكسيك وأميركا
20 مارس 2026 17:11

لشبونة(أ ف ب)
غاب النجم كريستيانو رونالدو، المصاب منذ أواخر فبراير مع ناديه النصر السعودي، عن تشكيلة المنتخب البرتغالي التي أُعلنت اليوم استعداداً للمواجهتين الوديتين أمام المكسيك والولايات المتحدة في إطار تحضيراته لكأس العالم 2026 في كرة القدم.
تعرّض الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات لإصابة في أوتار الركبة الخلفية خلال مباراة أمام الفيحاء في الدوري السعودي في 28 فبراير.
وكان مدرب منتخب البرتغال، الإسباني روبرتو مارتينيز، قد أشار إلى أن "كريستيانو رونالدو يعاني من إصابة طفيفة"، وذلك في تصريحات أدلى بها هذا الأسبوع لوسائل إعلام محلية، من دون أن يؤكد حينها ما إذا كان اللاعب البالغ 41 عاماً سيغيب عن النافذة الدولية.
ويلتقي المنتخب البرتغالي مع مضيفه المكسيكي في 28 من الشهر الجاري، قبل أن يلتقي الولايات المتحدة في 31 منه في أتلانتا.
وتنافس البرتغال في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو و19 يوليو، ضمن المجموعة الحادية عشرة إلى جانب كولومبيا وأوزبكستان، على أن يُحسم المقعد الرابع عبر مباراة فاصلة، قد تتيح التأهل لكل من كاليدونيا الجديدة أو جامايكا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية.

