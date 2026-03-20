الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
ميسي يشارك ستوسيل وبوينو في أغنية عاطفية

20 مارس 2026 21:51

بوينس آيرس (د ب أ)
ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فيديو موسيقي للمغنية تيني ستوسيل خطيبة زميله في المنتخب رودريجو دي بول.
وفي أغنية "عاشقان" التي تغنيها المطربة المشهورة ستوسيل، وكذلك المغني يوليسيس بوينو، يصل ميسي إلى شقة من أجل التجمع، حاملاً حقيبة ثلج، ثم يقوم لاحقاً بركل الكرة رفقة زميله دي باول أمام طاولة عشاء احتفالية.
وكان دي باول قد أتم انتقاله بشكل نهائي من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى النادي الذي يلعب فيه ميسي، إنتر ميامي الأميركي، خلال شهر يناير، بعدما أمضى فترة أولاً على سبيل الإعارة، وتجمع الثنائي علاقة صداقة منذ فترة طويلة، وفازا سويا بكأس العالم 2022.
وسجل ميسي مؤخراً هدفه رقم 900 في مسيرته الاحترافية، ويستعد لقيادة الأرجنتين مرة أخرى في كأس العالم الصيف المقبل بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو وحتى 19يوليو الصيف المقبل.

أخبار ذات صلة
يامال يحطّم رقم مبابي القياسي بفارق 105 أيام
كافو يثير الجدل: نيمار أفضل من ميسي ويستحق التواجد في المونديال
ميسي
كأس العالم
الولايات المتحدة: يمكننا السيطرة على جزيرة خرج الإيرانية
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد
كييزا يعود إلى «الأزوري» بعد 20 شهراً
