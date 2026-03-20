أرتيتا: حان وقت العودة بالكؤوس إلى المنزل!

لندن(أ ف ب)

حضّ الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، لاعبيه على "جلب الكأس إلى المنزل" قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بمواجهة مانشستر سيتي الأحد، في محاولة لوضع حد لوصف "فريق الوصافة"، الذي يلاحق النادي اللندي في السنوات الأخيرة.

ويبدو أرسنال في طريقه لتحقيق رباعية تاريخية، إذ يتصدر الدوري الممتاز بفارق تسع نقاط عن وصيفه سيتي، كما بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويحارب على جبهة كأس إنجلترا.

لكن، وبعد ست سنوات بلا ألقاب وثلاثة مواسم متتالية أنهاها في المركز الثاني في "بريميرليغ"، أقرّ أرتيتا أن فريقه مطالب بإثبات قدرته على الحسم.

وقال في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة "عندما تحلّ اللحظات الحاسمة، وعندما يحين وقت مهاجمة لقب ما وانتزاعه وجلبه إلى المنزل، هنا يحتاج الفريق للاعبيه الكبار كي يتقدموا ويصنعوا الفارق".

واعتبر الإسباني أن نهائي ويمبلي سيكون واحداً من "اللحظات التي تحدد" موسم أرسنال، مؤكداً ثقته في قدرة فريقه على الفوز.

وأضاف "في نهاية المطاف، الأمر يتعلق بما إذا كنت ستفوز باللقب أم لا. هذا هو الأهم عندما تصل إلى النهائي. لكن كي تبلغ هذه المرحلة عليك القيام بالكثير من الأمور. الفريق فعل الكثير حتى الآن، لكننا نحتاج لإثبات ذلك، وهذا واضح، ويجب أن يحصل ذلك على أرض الملعب".

ومنذ وصوله عام 2019 من مانشستر سيتي حيث عمل مساعداً لمواطنه بيب غوارديولا، غيّر أرتيتا وجه أرسنال. لكنه لم يحصد سوى لقب كبير واحد، هو كأس إنجلترا عام 2020 في ويمبلي الخالي من الجماهير بسبب جائحة كورونا.

وشدد مدرب أرسنال على امتنانه الدائم لفرصة التعلم إلى جانب جوارديولا في بدايات مسيرته التدريبية.

وقال "كوننا لا نلتقي كثيراً ولا نمضي وقتاً طويلاً معاً أمر مهم في العلاقة، لكنه ليس الأهم. ما أشعر به تجاهه، والوقت الذي قضيناه معا، وما فعله من أجلي، والإلهام الذي مثّله... كل ذلك لن يتغير أبداً".

ويأمل أرتيتا في أن يكون القائد النرويجي مارتن أوديجارد والهولندي يوريين تيمبر جاهزين لنهائي ويمبلي بعد غيابهما عن الفوز على باير ليفركوزن الألماني 2-0 منتصف الأسبوع بسبب الإصابة.

كما رفض الكشف عن هوية الحارس الذي سيبدأ المباراة، علماً أن مواطنه كيبا أريسابالاغا هو الحارس الأساسي في مسابقات الكأس المحلية، لكنه يلعب دور البديل لمواطنه الآخر ديفيد رايا في الدوري ودوري الأبطال.