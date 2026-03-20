جوارديولا يدعم ترافورد في نهائي الرابطة الإنجليزية

لندن (د ب أ)

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن الحارس الإنجليزي الشاب، جيمس ترافورد، سيحرس مرمى الفريق نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأحد أمام أرسنال. ترافورد 23 عاماً، والذي تم استدعاؤه إلى قائمة منتخب إنجلترا للمباريات الودية أمام أوروجواي واليابان، شارك في جميع أدوار البطولة حتى الآن، مع مانشستر سيتي. ويستعد الحارس لخوض أول نهائي كبير في مسيرته، سعياً لمساعدة سيتي على تحقيق أول ألقابه هذا الموسم. وعند سؤاله عما إذا كان ترافورد سيشارك، قال المدرب: "نعم، إنها لحظة كبيرة للفريق". وأضاف في تصريحاته التي نقلها الموقع الرسمي للنادي: "يجب على اللاعبين أن يكونوا جاهزين". وبسؤاله عن مدى رضاه عن موقف الحارس والتزامه هذا الموسم، أجاب: "أكثر من راض، نعم". وعن موقف المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، وأكد أنه يبدو جاهزاً لمواجهة أرسنال يوم الأحد. وقال: "أنا متأكد أنه مركز مثلنا جميعاً". وتابع: "لم أتحدث معه؛ حصلنا على يومين راحة، لكني متأكد أنه جاهز". كذلك يستعد الغاني أنطوان سيمينيو، مثل ترافورد، لخوض أول نهائي كبير في مسيرته، وذلك بعدما انتقل المهاجم من بورنموث وسجل سبعة أهداف في 16 مباراة مع سيتي، من بينها هدف افتتاحي مهم في الفوز 2 / صفر على نيوكاسل في نصف النهائي. ويرى جوارديولا أن الفوز قد يمثل لحظة فارقة في مسيرة لاعبيه، خاصة مع مشاركة العديد منهم لأول مرة في نهائي على ملعب ويمبلي. وقال: "كما قلت مع جيمس ترافورد، بالنسبة لنا جميعا هي لحظة كبيرة". وتابع: "أتذكر أول فوز لنا بكأس كاراباو، كان أول لقب لنا، لكن السؤال هو ماذا بعد؟ هل سنكون أفضل أم أسوأ؟ نفوز بلقب، لكن الأهم هو الاستمرارية وتحقيق الأهداف الرئيسية، والقيام بما يجب علينا كل ثلاثة أيام مرات عديدة".