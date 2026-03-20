الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا يدعم ترافورد في نهائي الرابطة الإنجليزية

20 مارس 2026 22:25

لندن (د ب أ)
أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن الحارس الإنجليزي الشاب، جيمس ترافورد، سيحرس مرمى الفريق نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأحد أمام أرسنال. ترافورد 23 عاماً، والذي تم استدعاؤه إلى قائمة منتخب إنجلترا للمباريات الودية أمام أوروجواي واليابان، شارك في جميع أدوار البطولة حتى الآن، مع مانشستر سيتي. ويستعد الحارس لخوض أول نهائي كبير في مسيرته، سعياً لمساعدة سيتي على تحقيق أول ألقابه هذا الموسم. وعند سؤاله عما إذا كان ترافورد سيشارك، قال المدرب: "نعم، إنها لحظة كبيرة للفريق". وأضاف في تصريحاته التي نقلها الموقع الرسمي للنادي: "يجب على اللاعبين أن يكونوا جاهزين". وبسؤاله عن مدى رضاه عن موقف الحارس والتزامه هذا الموسم، أجاب: "أكثر من راض، نعم". وعن موقف المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، وأكد أنه يبدو جاهزاً لمواجهة أرسنال يوم الأحد. وقال: "أنا متأكد أنه مركز مثلنا جميعاً". وتابع: "لم أتحدث معه؛ حصلنا على يومين راحة، لكني متأكد أنه جاهز". كذلك يستعد الغاني أنطوان سيمينيو، مثل ترافورد، لخوض أول نهائي كبير في مسيرته، وذلك بعدما انتقل المهاجم من بورنموث وسجل سبعة أهداف في 16 مباراة مع سيتي، من بينها هدف افتتاحي مهم في الفوز 2 / صفر على نيوكاسل في نصف النهائي. ويرى جوارديولا أن الفوز قد يمثل لحظة فارقة في مسيرة لاعبيه، خاصة مع مشاركة العديد منهم لأول مرة في نهائي على ملعب ويمبلي. وقال: "كما قلت مع جيمس ترافورد، بالنسبة لنا جميعا هي لحظة كبيرة". وتابع: "أتذكر أول فوز لنا بكأس كاراباو، كان أول لقب لنا، لكن السؤال هو ماذا بعد؟ هل سنكون أفضل أم أسوأ؟ نفوز بلقب، لكن الأهم هو الاستمرارية وتحقيق الأهداف الرئيسية، والقيام بما يجب علينا كل ثلاثة أيام مرات عديدة".

أخبار ذات صلة
أرتيتا: حان وقت العودة بالكؤوس إلى المنزل!
حظوظ الفوز بدوري الأبطال.. أرسنال المرشح الأول
آخر الأخبار
حاملة طائرات أميركية
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة: يمكننا السيطرة على جزيرة خرج الإيرانية
اليوم 23:09
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة
علوم الدار
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة
اليوم 22:57
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
علوم الدار
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
اليوم 22:49
سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد
علوم الدار
سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد
اليوم 22:39
كييزا يعود إلى «الأزوري» بعد 20 شهراً
الرياضة
كييزا يعود إلى «الأزوري» بعد 20 شهراً
اليوم 22:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©