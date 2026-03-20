كييزا يعود إلى «الأزوري» بعد 20 شهراً



باريس (أ ف ب)

عاد المهاجم فيديريكو كييزا إلى صفوف المنتخب الإيطالي، الساعي لانتزاع بطاقة التأهل إلى مونديال 2026 لكرة القدم، وفق القائمة التي كشف عنها الجمعة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

ولم يرتدِ مهاجم ليفربول الإنجليزي، المتوَّج بلقب كأس أوروبا 2021، قميص منتخب بلاده منذ كأس أوروبا 2024، التي انتهت مبكراً بالنسبة إلى "الأزوري" إثر الخسارة أمام سويسرا 0-2 في ثمن النهائي.

واستدعى المدرب جينارو جاتوزو أيضاً لاعبَين شابَين عائدَين: المدافع جورجو سكالفيني (22 عاماً، 8 مباريات دولية)، الذي تعرّض لإصابة خطيرة في الركبة اليسرى قبل كأس أوروبا 2024، ولاعب الوسط نيكولو بيسيلي (21 عاماً)، وصيف بطل كأس العالم تحت 20 عاماً في 2023 وصاحب مشاركة دولية واحدة في خريف 2024.

كما نال مدافع نادي كالياري الشاب ماركو باليسترا (21 عاماً) دعوته الأولى.

وبعد غيابها عن آخر نسختين من كأس العالم، في روسيا 2018 وقطر 2022، أخفقت إيطاليا مجدداً في نيل بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال 2026، وستضطر لخوض الملحق الأوروبي بحثاً عن بطاقة المشاركة في العرس الكروي الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الصيف المقبل من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وستواجه إيطاليا بداية إيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق الأوروبي في 26 الشهر الحالي على ملعب أتالانتا في برجامو، حيث لم تُهزم في أربع مباريات.

وفي حال تأهلها، ستلاقي في 31 الشهر الحالي الفائز من مواجهة ويلز والبوسنة. ويحجز الفائز في نهائي الملحق بطاقته إلى مونديال 2026.

وضمت قائمة المنتخب الإيطالي، إليا كابريلي (كالياري)، ماركو كارنيزيكي (أتالانتا)، جانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أليكس ميريت (نابولي)

وأليساندرو باستوني وفيديريكو ديماركو (إنتر)، أليساندرو بونجورنو وليوناردو سبيناتسولا (نابولي)، ريكاردو كالافوري (أرسنال الإنجليزي)، أندريا كامبياسو وفيديريكو غاتي (يوفنتوس)، دييغو كوبولا (باريس أف سي الفرنسي)، جانلوكا مانشيني (روما)، ماركو باليسترا (كالياري) وجورجو سكالفيني (أتالانتا)

ونيكولو باريلا (إنتر)، برايان كريستانتي ونيكولو بيسيلي (روما)، دافيدي فراتّيسي (إنتر)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس) وساندرو تونالي (نيوكاسل الإنجليزي)

وفيديريكو كييزا (ليفربول)، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر)، مويس كين (فيورنتينا)، ماتيّو بوليتانو (نابولي)، جاكومو راسبادوري (أتالانتا)، ماتيو ريتيغي (القادسية السعودي)، جانلوكا سكاماكا (أتالانتا)