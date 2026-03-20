السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
15 لاعباً يمثلون «القوى» في البطولة العربية بتونس

20 مارس 2026 23:25

دبي (وام)
أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى مشاركة 15 لاعباً ولاعبة في منافسات البطولة العربية الـ21 للشباب والشابات، التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل المقبل.
يشارك المنتخب في منافسات السرعة، والرمي، والوثب العالي، والقفز بالزانة، بطموحات كبيرة لتحقيق أفضل النتائج على غرار المشاركات المميزة في البطولات الإقليمية والدولية العام الماضي.
من جهة أخرى اعتمد الاتحاد العربي لألعاب القوى والاتحاد التونسي شعار البطولة المقبلة، مع اتخاذ جميع التدابير الفنية والتنظيمية الكفيلة بنجاح الفعاليات، ومشاركة المنتخبات العربية لفئتي الشباب والشابات.
وقال راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي، المندوب الإداري للبطولة، إن جميع الترتيبات الجارية الآن من اللجان المختلفة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تصب في مصلحة نجاح البطولة، بالتعاون المثمر بين الاتحادين العربي والتونسي.
وأوضح أن لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني يدركون أهمية البطولة، لتأكيد مرحلة التطور المستمر في الأداء والنتائج على كافة المستويات، والمنافسة على النتائج الإيجابية.

