السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المواجهة الملحمية تجدّد صراع الأبطال في كأس دبي العالمي

نخبة الخيول تستعد لمواجهات قوية في كأس دبي العالمي (من المصدر)
21 مارس 2026 01:31

عصام السيد (دبي)

أخبار ذات صلة
العيدية.. فرحة كبيرة لقلوب صغيرة
انسيابية إجراءات السفر في مطارات دبي

تتّجه الأنظار إلى النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي 2026 في 28 مارس بمضمار ميدان، بعد إعلان القائمة المبدئية الرسمية لخيول كأس دبي العالمي للشوط الرئيسي «الفئة الأولى» البالغة جائزته 12 مليون دولار، والتي تبشّر بمواجهة ملحمية، وتضم 9 خيول من النخبة العالمية.
القائمة تشمل أسماء لامعة تجمع بين أبطال «بريدرز كاب» وكأس السعودية، وفائز سابق بكأس دبي العالمي، ما يعكس مستوى تنافسياً عالمياً في واحدة من كبرى أمسيات سباقات الخيل.
ويُعد «ميدان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سايمون واد كريسفورد، أحد أبرز الخيول التي حققت الفوز في أول مشاركة على الأرضية الرملية، لمسافة 2000 متر، والتي جاءت على لقب سباق آل مكتوم كلاسيك للخيول المهجنة الأصيلة (للفئة الثانية) لخيول شمال وجنوب الكرة الأرضية عمر 3 سنوات، وللخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 1.700.000 درهم، ليتأهل مباشرة إلى سباق كأس دبي العالمي «الفئة الأولى».
ويُعد الجواد الياباني «فور إيفر يونج» بإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، الفائز ببطولة «بريدرز كاب كلاسيك» وكأس السعودية، أحد أبرز الخيول المرشحة والطامحة لجمع المجد من أطرافه.
ويعود الجواد القطري «هيت شو» بإشراف المدرب براد كوكس، في محاولة لمعادلة إنجاز «ثندر سنو» والفوز بالكأس للعام الثاني على التوالي، على الرغم من وجود خيول قوية صاحبة انتصارات في الفئة الأولى.
وعزّز الجواد «إمبريال إمبيرور» بإشراف بوبات سيمار حظوظه في المنافسة على لقب كأس دبي العالمي، بعد فوزه بلقب سباق تحدي آل مكتوم للفئة الأولى، السباق الرئيسي لأمسية «فاشن فرايداي» التي أقيمت على مضمار ميدان، ليحجز بطاقة التأهل التلقائي إلى الحدث العالمي، متفوقاً بفارق طول ونصف الطول عن «تمبارومبا» بإشراف حمد الجهني فيما حلّ «هارت أوف أونر» بإشراف جيمي أوزبورن ثالثاً، وهما ضمن القائمة أيضاً.
ويسعى الجواد «ووك أوف ستارز» بإشراف بوبات سيمار، بطل كأس تحدي آل مكتوم للفئة الأولى بفارق 6 أطوال عن أقرب منافسيه في العام الماضي، لإثبات أفضليته هذا العام إلى جانب «تاب ليدر» بإشراف المدرب دووج واتسون.
​ويمثِّل الجواد الأميركي «ماجنيتيود» بإشراف ستيف أسموسن، التحدي الأكبر في شوط كأس دبي العالمي 2026، حيث قدّم في ظهوره الأخير بسباق «رايزرباك هانديكاب» أواخر فبراير، أداءً استثنائياً مسجلاً زمناً قدره 1:42:10، ليحصد رقم «باير للسرعة بلغ 102»، وهي المرة الخامسة في مسيرته الاحترافية التي يكسر فيها حاجز المائة نقطة.

كأس دبي العالمي
دبي
مضمار ميدان
آخر الأخبار
تصاعد الدخان عقب غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نواصل تدمير القدرات القتالية عبر ضرب أهداف في العمق الإيراني
21 مارس 2026
فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في محيط المسجد الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الفطر في محيط المسجد الأقصى
21 مارس 2026
منظر عام لمدينة السويداء جنوبي سوريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف بنى عسكرية في سوريا.. ودمشق تندّد
21 مارس 2026
منظر عام لمدينة الكويت - أرشيفية
الأخبار العالمية
تواصل العدوان الإيراني الإرهابي ضد دول المنطقة
21 مارس 2026
مبنى محترق جراء انتهاكات «سلطة بورتسودان» في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تصنيف «إخوان السودان» منظمةً إرهابيةً لمحاصرة التنظيم دولياً
21 مارس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©