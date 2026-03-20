المواجهة الملحمية تجدّد صراع الأبطال في كأس دبي العالمي

عصام السيد (دبي)

تتّجه الأنظار إلى النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي 2026 في 28 مارس بمضمار ميدان، بعد إعلان القائمة المبدئية الرسمية لخيول كأس دبي العالمي للشوط الرئيسي «الفئة الأولى» البالغة جائزته 12 مليون دولار، والتي تبشّر بمواجهة ملحمية، وتضم 9 خيول من النخبة العالمية.

القائمة تشمل أسماء لامعة تجمع بين أبطال «بريدرز كاب» وكأس السعودية، وفائز سابق بكأس دبي العالمي، ما يعكس مستوى تنافسياً عالمياً في واحدة من كبرى أمسيات سباقات الخيل.

ويُعد «ميدان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سايمون واد كريسفورد، أحد أبرز الخيول التي حققت الفوز في أول مشاركة على الأرضية الرملية، لمسافة 2000 متر، والتي جاءت على لقب سباق آل مكتوم كلاسيك للخيول المهجنة الأصيلة (للفئة الثانية) لخيول شمال وجنوب الكرة الأرضية عمر 3 سنوات، وللخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 1.700.000 درهم، ليتأهل مباشرة إلى سباق كأس دبي العالمي «الفئة الأولى».

ويُعد الجواد الياباني «فور إيفر يونج» بإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، الفائز ببطولة «بريدرز كاب كلاسيك» وكأس السعودية، أحد أبرز الخيول المرشحة والطامحة لجمع المجد من أطرافه.

ويعود الجواد القطري «هيت شو» بإشراف المدرب براد كوكس، في محاولة لمعادلة إنجاز «ثندر سنو» والفوز بالكأس للعام الثاني على التوالي، على الرغم من وجود خيول قوية صاحبة انتصارات في الفئة الأولى.

وعزّز الجواد «إمبريال إمبيرور» بإشراف بوبات سيمار حظوظه في المنافسة على لقب كأس دبي العالمي، بعد فوزه بلقب سباق تحدي آل مكتوم للفئة الأولى، السباق الرئيسي لأمسية «فاشن فرايداي» التي أقيمت على مضمار ميدان، ليحجز بطاقة التأهل التلقائي إلى الحدث العالمي، متفوقاً بفارق طول ونصف الطول عن «تمبارومبا» بإشراف حمد الجهني فيما حلّ «هارت أوف أونر» بإشراف جيمي أوزبورن ثالثاً، وهما ضمن القائمة أيضاً.

ويسعى الجواد «ووك أوف ستارز» بإشراف بوبات سيمار، بطل كأس تحدي آل مكتوم للفئة الأولى بفارق 6 أطوال عن أقرب منافسيه في العام الماضي، لإثبات أفضليته هذا العام إلى جانب «تاب ليدر» بإشراف المدرب دووج واتسون.

​ويمثِّل الجواد الأميركي «ماجنيتيود» بإشراف ستيف أسموسن، التحدي الأكبر في شوط كأس دبي العالمي 2026، حيث قدّم في ظهوره الأخير بسباق «رايزرباك هانديكاب» أواخر فبراير، أداءً استثنائياً مسجلاً زمناً قدره 1:42:10، ليحصد رقم «باير للسرعة بلغ 102»، وهي المرة الخامسة في مسيرته الاحترافية التي يكسر فيها حاجز المائة نقطة.