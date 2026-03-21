ريندرز: كأس كاراباو تعني الكثير للسيتي في تلك المرحلة

أبوظبي (الاتحاد)

قبل ساعات قليلة من انطلاق نهائي كأس كاراباو الذي يجمع غداً بين مانشستر سيتي وغريمه أرسنال على أرضية ملعب ويمبلي الأسطوري أكد الهولندي تياني ريندرز لاعب مانشستر سيتي أن هذا اللقب يمثل محطة هامة بالنسبة لكل المنظومة.

وقال: "كل فرصة لرفع الكؤوس تعني لنا الكثير، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة من الموسم حيث تُحسم المعادلات بالزخم والثقة. النهائيات مناسبات استثنائية بكل المقاييس، وانتزاع لقب كهذا يضخ في الفريق دفعة معنوية هائلة تنعكس على ما تبقى من الموسم. ندرك ثقل المهمة المنتظرة، ولهذا فنحن مستعدون لخوض هذه التحديات الكبرى والمنافسة على الألقاب."

وأقرّ ريندرز بأن هذه المباراة تحمل طابعاً خاصاً يتخطى حدود اللقب في حد ذاته: "بالتأكيد. في صفوفنا لاعبون يخوضون موسمهم الأول مع السيتي، أنا في مقدمتهم، فضلاً عن آخرين لم يسبق لهم الوقوف في نهائيات من قبل. لهذا تبدو هذه المناسبة فرصة لا تُعوَّض لاستيعاب ما يعنيه الفوز بلقب كبير، وخاصةً في ملعب ويمبلي. يمكنك أن تلمس مدى التطلع الحقيقي لدى الجميع؛ كلنا متعطشون لتجربة نشوة الانتصار."

وعن السر الذي يرى فيه ريندرز مفتاحاً للتتويج: "تتمحور المسألة كلها حول ضبط المشاعر والتمسك بهويتنا التي نعرفها جيداً. كثيراً ما تحسم النهائيات عبر التفاصيل الدقيقة، لذا فإن التركيز والانضباط الذهني يمثلان الركيزة الأساسية. مفتاح النجاح بالنسبة لنا يكمن في فرض أسلوبنا، والمحافظة على الهدوء، والعمل الجماعي المتكامل."

وأضاف: "وعلى صعيد شخصي، ستكون هذه مشاركتي الأولى على أرض ويمبلي، وأن أعيش هذه اللحظة بقميص السيتي يملأني بالفخر الحقيقي. كما أنني لا أستطيع الانتظار للعب أمام جماهيرنا؛ سمعتُ أن أكثر من 35 ألف مشجع سيكونون في المدرجات، وهذا أمر رائع. أتمنى من صميم قلبي أن نُهدي هؤلاء المشجعين يوماً سيظل راسخاً في ذاكرتهم."

وحين فُتح الحديث على أفق أوسع يطال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قال: "يجب أن ننصبّ تركيزنا على مسيرتنا الخاصة. الطريق لا يزال طويلاً أمامنا، ونحن نعلم الحاجة إلى الحفاظ على وتيرة عالية أسبوعاً بعد أسبوع. الاتساق والثبات على المستوى المطلوب في كل مباراة هو الطريق الوحيد. المنافسة في الدوري بلغت ذروة استثنائية من القوة، لكننا إن حافظنا على وحدتنا وركزنا على المباراة تلو الأخرى، سنمنح أنفسنا أفضل الحظوظ لنيل ما نصبو إليه."