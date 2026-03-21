السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ألكاراز يتقدم في ميامي للتنس و«الضحية برازيلي»

21 مارس 2026 13:07

نيويورك (د ب أ)
واصل الإسباني كارلوس ألكاراز تقدمه في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، بعدما تغلب على البرازيلي جواو فونسيكا 6 / 4 و6 / 4 في دور الـ64 من البطولة.
وبينما كان الدعم البرازيلي الكبير من نصيب فونسيكا خلال المواجهة القوية مع المصنف الأول على العالم، ساعدت خبرة ألكاراز ونضجه على تجاوز التحدي القوي من جانب اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً. وقال ألكاراز في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين:" أعتقد أنني كنت جيداً جداً في اللحظات الحاسمة. كنت جيداً منذ البداية وحتى النهاية. أعلم مدى براعة جواو، ولهذا كنت في كامل تركيزي في كل نقطة وكل ضربة". وأضاف :"أنا سعيد لأنني حافظت على هدوئي، وحافظت على الإيجابية في هذه اللحظات. أغلب المباريات، كنت ألعب ضربات إرسال جيدة للغاية، وهذا كان سلاحاً رائعاً بالنسبة لي في مباراة اليوم".
ويلتقي ألكاراز في الدور الثالث مع الأميركي سيباستيان كوردا، المصنفة 32 على العالم، والذي تغلب على الأرجنتيني كاميلو أجو كارابيلي 6 / صفر و6 / 3.
وفي بقية المباريات، فاز الإيطالي ماتيو بيريتيني على الكازاخي ألكسندر بوبليك 6 / 4 و6 / 4، والأميركي تايلور فريتز على الهولندي بتويتش فان دي زاندشلوب 5 / 3 و6 / 7 و6 / 3، وكارين خاشانوف على روبرتو باوتيستا أجوت 6 / 3 و6 / 3.
كما تغلب الفرنسي آرثر كازو على التشيلي مارسيلو باريوس 7 / 5 و6 / 4، والفرنسي آرثر فيلز على الأميركي داروين بلانش 6 / 2 و6 / 3، والبلجيكي رافاييل كولينون على الإيطالي فلافيو كوبولي 7 / 5 و6 / 3.
وفاز أيضا اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس على الأسترالي أليكس دي مينور 6 / 3 و7 / 6، والتشيكي جيري ليهيتشكا على الفرنسي مويس كوامي 6 2/ و7 / 5، والإسباني مارتن لاندالوس على الإيطالي لوتشيانو دارديري 6 / 3 و6 / 7 و6 / 4، وفالنتين فاشيرو، من موناكو على الأرجنتيني ماريانو نافوني 6 / 3 و6 / 4.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©