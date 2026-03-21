«الدولي للسيارات» والأمم المتحدة يعلنان عن الفائزين بجوائز السياحة الرياضية

21 مارس 2026 13:09

دبي (الاتحاد)
أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات النقل في جميع أنحاء العالم، عن الفائزين بأول جوائز منظمة الأمم المتحدة للسياحة للتميز في السياحة الرياضية المستدامة، بدعم الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).
وجرى الإعلان عن الفائزين في حفلٍ أُقيم في مدريد قبيل انطلاق سباق جراند بري ABB فورمولا إي كوبرا رافال مدريد، حيث أظهر الفائزون ريادة وابتكاراً في مجالات رئيسية في السياحة المستدامة، وأبرزوا الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، والحوكمة، وقابلية التوسع، والإرث طويل الأمد. 
وفي هذا السياق، تحدّث محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات وسفير الأمم المتحدة للسياحة المستدامة في الرياضة، قائلاً: «يسلّط تنوّع وجودة الفائزين في دورتنا الأولى الضوء على الزخم العالمي المتزايد خلف السياحة الرياضية المستدامة».
وأضاف: «هذه الجوائز تحتفي بالأثر الإيجابي للرياضة كقوة دافعة للابتكار والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، نضع معايير جديدة للاستدامة، ونبني مستقبلاً تستمر فيه الرياضة في توحيد الشعوب عبر الحدود».
وفاز الفنلندي رالي سيكتو بجائزة الحدث الرياضي الأكثر استدامة، باعتباره رائداً في تطبيق معيار ISO 20121 ومنتدى «إشعال شرارة المستقبل» للاستدامة (شركة AKK Sports المحدودة، فنلندا).
وذهبت جائزة الأثر المجتمعي في السياحة الرياضية إلى سباق سالومون كابادوكيا ألترا تريل (وكالة تنمية السياحة التركية وشركة Agency & Argeus للسفر والفعاليات، تركيا).
أما جائزة الابتكار في تطوير السياحة الرياضية، فكانت من نصيب سالفيلدن ليوغانغ، بعد أداء مستوحى من الطبيعة في سياحة الدراجات الجبلية الصديقة للبيئة (شركة سالفيلدن ليوغانغ السياحية المحدودة، النمسا).
بينما كانت مادكاب يونيفرس الإسبانية الفائزة بجائزة الشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص في السياحة الرياضية.
 فيما فازت مدينة تيرانا الألبانية بجائزة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الاستثنائية.
أما جائزة الأمين العام للأمم المتحدة للسياحة الاستثنائية، فكانت من نصيب رالي باراجواي 2025 – بطولة العالم للراليات (سيناتور، باراغواي).
من جانبها قالت شيخة ناصر النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة: «عندما وقّعت منظمة الأمم المتحدة للسياحة والاتحاد الدولي للسيارات مذكرة التفاهم عام 2024، التزمنا معاً بتطوير قطاع سياحة رياضية أكثر استدامة».
وأضافت: «لقد تحوّل هذا الالتزام إلى واقع ملموس الليلة الماضية مع افتتاح حفل جوائز التميز في السياحة الرياضية المستدامة. إن هذا الإنجاز يُثبت أن تعاوننا أصبح منصة عالمية تكرّم الاستدامة والابتكار والتأثير المجتمعي، لتتحول رؤيتنا المشتركة إلى إرث قيّم لهذا القطاع».

