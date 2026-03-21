السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
بيستونز أول المتأهلين من «الشرقية» إلى الأدوار الإقصائية

21 مارس 2026 13:12

لوس أنجلوس (أ ف ب)
بات ديترويت بيستونز أول المتأهلين من المنطقة الشرقية إلى الأدوار الإقصائية، بفوزه على ضيفه جولدن ستايت ووريرز 115-101، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).
وسجّل جايلن دورين 23 نقطة وأضاف دانيس جنكينز 22 نقطة لصالح بيستونز، الذي حقق انتصاره الحادي والخمسين هذا الموسم، مقابل 19 خسارة، رغم غياب نجمه كايد كانينجهام، المبتعد لأسابيع عدة بسبب انكماش رئوي.
وساهم أوسار تومسون بسبع من أصل 16 سرقة نفّذها بيستونز، فيما ارتكب ووريرز 26 خسارة للكرة أسفرت عن 32 نقطة لصالح ديترويت.
وقال مدرب بيستونز جيه بي بيكيرستاف: «كان ذلك نقطة تركيز لنا قبل المباراة، محاولة معرفة كيف يمكن لدفاعنا أن يخلق الفوضى التي نبحث عنها».

