«العين مايل» و«ختامية الماراثون» يخطفان الأضواء في الحفل الـ12

عصام السيد (العين)

يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية غداً، فعاليات السباق الثاني عشر في الموسم المؤلف من 10 أشواط خُصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، أبرزها بطولة العين مايل، والجولة الثالثة والختامية لسلسلة ماراثون العين.

وتنطلق بطولة العين مايل للفئة الثالثة، في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، بمشاركة 15 خيلاً عربية أصيلة، تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها 350 ألف درهم، ويتصدر الترشيحات «ساري»، و«منير دو سول»، و«آر أكس بيرن».

وتنطلق الجولة الختامية من سلسلة ماراثون العين للخيول العربية الأصيلة من عمر 5 سنوات فما فوق تكافؤ تصنيف (65+) في الشوط العاشر لمسافة 5100 متر، بمشاركة 7 خيول تتنافس على جوائز بقيمة 120.000 درهم، وأبرز المرشحين «رمز»، و«كاليس دو كارير»، و«عداي».

وخُصص الشوط الأول لمسافة 1800 متر (أ)، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات)، وقيمة جائزته 40.000 درهم، وأبرز المرشحين «نيزا الوثبة».

ويُعد «أف تشعلل» أبرز المرشحين في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر (ب)، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات)، وقيمة جائزته 40.000 درهم.

وخصص الشوط الثالث لمسافة 1800 متر (أ) للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-70) من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40.000 درهم، وأبرز المرشحين «أف كالنور».

ويشهد الشوط الرابع لمسافة 1800 متر (ب) للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-70) من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40.000 درهم، منافسات قوية، وإنْ كان «أف زعيم» أبرز المرشحين.

وخُصص الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70.000 درهم، وأبرز المرشحين «وات أيفر».

وخصص الشوط السابع لمسافة 1400 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-85) من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70.000 درهم، وأبرز المرشحات الفرس «أي آر أميرا».

ويتضمن الشوط الثامن لمسافة 1000 متر (أ)، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-75) من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40.000 درهم، منافسة مثيرة بين عدد من الخيول أبرزها «إي أس دومان».

وخُصص الشوط التاسع لمسافة 1000 متر (ب)، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-75) من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40.000 درهم، وأبرز المرشحين «رمز».