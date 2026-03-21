العين و«يونايتد» في صراع البطاقة الثانية لنهائي كأس رئيس الدولة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتجه الأنظار مساء الغد إلى استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، حيث يلتقي العين ويونايتد في مواجهة تحمل طابعاً خاصاً ضمن الدور نصف النهائي من «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2025-2026، في صراع مباشر على بطاقة التأهل الثانية إلى النهائي.

وتجمع المواجهة بين خبرة «الزعيم» وطموح يونايتد الصاعد، في اختبار حقيقي للفوارق الفنية أمام مفاجآت الكأس.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للفريقين، إذ يُعد العين الأكثر وصولاً إلى نهائي «البطولة الأغلى» بـ15 مرة، كان آخرها موسم 2022-2023، عندما خسر اللقب بركلات الترجيح 12-13 أمام الشارقة بعد التعادل 1-1، ويطمح «الزعيم» إلى التتويج باللقب الثامن في تاريخه، والأول منذ موسم 2017-2018 حين تفوّق على الوصل 2-1.

في المقابل، يخوض يونايتد، القادم من دوري الدرجة الأولى، أولى تجاربه في الأدوار الإقصائية المتقدمة من البطولة، مواصلاً كتابة قصة صعود لافتة.

وبلغ الفريقان نصف النهائي عبر مسارين مختلفين، حيث تخطّى العين عقبة الحمرية بالفوز 7-0 في دور الـ16، قبل أن يتجاوز دبا 3-0 في ربع النهائي، فيما خاض يونايتد 6 مباريات في مشواره، من بينها ثلاث مواجهات في التصفيات التمهيدية لأندية الأولى، فاز خلالها على الاتفاق 2-0، والذيد 1-0، ودبا الحصن 2-1، قبل أن يفجر مفاجأة بإقصاء الشارقة بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1، ويواصل التألق بإقصاء الوحدة 4-2 بعد التمديد في ربع النهائي.

ورغم الفوارق الفنية والتاريخية، يدخل الفريقان المواجهة بمعنويات عالية، حيث يتصدر العين ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» بنهاية الجولة 20 برصيد 50 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، ويُعد الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة هذا الموسم، بعدما حقق 15 انتصاراً مقابل 5 تعادلات، مسجلاً 41 هدفاً، واستقبلت شباكه 16 هدفاً.

في المقابل، يواصل يونايتد موسمه الاستثنائي، بتصدره دوري الدرجة الأولى برصيد 43 نقطة من 19 مباراة، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه دبا الحصن، بعدما حقق 13 فوزاً مقابل 4 تعادلات وخسارتين فقط، ليؤكد حضوره كأحد أبرز الفرق الصاعدة بقوة في الكرة الإماراتية.

ومنذ ظهوره الأول في دوري الدرجة الثانية موسم 2019-2020، اختار يونايتد مساراً تصاعدياً لافتاً، إذ شارك في دوري الثانية أربعة مواسم، قبل أن يصعد إلى دوري الأولى، حيث حلّ سادساً في موسمه الأول (2023-2024)، ثم رابعاً في الموسم الماضي، ليُصبح حالياً أحد أبرز المنافسين على الصعود إلى دوري المحترفين.

ويملك الفريقان عناصر مؤثّرة قادرة على حسم المواجهة، حيث يبرز في صفوف العين، بقيادة مدربه الصربي فلاديمير إيفيتش، الثلاثي لابا كودجو، وسفيان رحيمي، والحسين رحيمي، إلى جانب المتألق بالاسيوس، فيما يعتمد يونايتد، بقيادة الإيطالي أندريا بيرلو، على خبرة المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش، والدوليين السابقين حبيب الفردان وطارق أحمد.