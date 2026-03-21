إنجلترا في الصدارة.. المقاعد الإضافية في «الأبطال» تترقب أصحابها



معتز الشامي (أبوظبي)

مع دخول كرة القدم الأوروبية مراحلها الحاسمة، تشتد المنافسة القارية، لتصبح كل مباراة مهمة، لكن الأمر لا يقتصر على آمال الفرق في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم، حيث يمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مقعدين للأداء الأوروبي (EPS) لأفضل فريقين أداءً في منافسات هذا الموسم.

هذا يعني أن المركز الخامس في اثنين من جداول الدوريات الأوروبية المحلية قد يتحول من التأهل للدوري الأوروبي إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولتحديد الدول الأكثر نجاحاً، يأخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الاعتبار الأداء العام لجميع الأندية في دوري أبطال أوروبا، أو الدوري الأوروبي، أو دوري المؤتمر. ويتم حساب المتوسط بقسمة مجموع نقاط الأداء على عدد الأندية المشاركة في كل دوري في المسابقات الأوروبية.

وعلى سبيل المثال، إذا كان مجموع نقاط الدوري الإنجليزي الممتاز 185، بقسمة هذا المجموع على عدد الأندية التسعة في أوروبا، نحصل على متوسط 20.56. وبذلك، يحصل الدوريان الأول والثاني في الترتيب على مقعد إضافي في دوري أبطال أوروبا.

ويُحسب كل فوز - بغضّ النظر عن البطولة - بنقطتين في معامل التصنيف، أما التعادل فيُحسب بنقطة واحدة. يكمن الفارق الرئيسي في النقاط الإضافية، التي تمنح بناءً على مراكز الأندية في نهاية الموسم، وهي أعلى بكثير في دوري أبطال أوروبا.

وعلى سبيل المثال، حصلت الفرق التي احتلت المراكز من 25 إلى 36 في دوري أبطال أوروبا على 6 نقاط إضافية، رغم خروجها من البطولة. بينما حصل الفريق الذي تصدّر جدول ترتيب دوري المؤتمر على 4 نقاط فقط.

وتُحسب أيضاً النقاط الإضافية للتأهل من الأدوار الإقصائية. في دوري أبطال أوروبا، تحسب نقطة واحدة، وفي الدوري الأوروبي، تُحسب نقطة ونصف. فمن يتصدر الترتيب حالياً؟

وليس من المستغرب أن يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز الترتيب بمتوسط نقاط حالي يبلغ 24.79، على الرغم من أسبوع كارثي في دوري أبطال أوروبا، حيث لا تزال 5 فرق إنجليزية فقط من أصل 9 تتنافس في بطولاتها الأوروبية.

ويأتي الدوري الإسباني في المركز الثاني برصيد 20.28، حيث لا تزال 6 فرق من أصل 8 فرق إسبانية بدأت الموسم بالمشاركة في البطولات الأوروبية تتنافس. يليه في المركز الثالث الدوري الألماني برصيد 19.43، حيث لا تزال 3 فرق فقط من أصل 7 فرق ألمانية تتنافس في أوروبا، ويحتل الدوري البرتغالي المركز الرابع برصيد 18.90، حيث لا تزال 3 فرق من أصل 5 فرق من الدوري البرتغالي تتنافس في بطولاتها.

وتكمل إيطاليا المراكز الخمسة الأولى برصيد 17.80 نقطة، حيث لا يزال فريقان فقط من أصل 7 فرق في الدوري الإيطالي يتنافسان في أوروبا. أما فرنسا، فتأتي في المركز السادس برصيد 16.18 نقطة، مع بقاء 3 فرق من الدوري الفرنسي في أوروبا.

لكن بعد هيمنتهم في دور المجموعات بدوري الأبطال، توقّع الكثيرون أن يظهر الدوري الإنجليزي الممتاز قوته المالية مجدداً في الأدوار الإقصائية، إلا أن الأمور سارت على نحو مختلف تماماً في دور الـ16، حيث لم يَفُز أي فريق إنجليزي في مباراته الافتتاحية، ولم يتأهل سوى أرسنال وليفربول. وتلقّى مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام ونيوكاسل هزائم ثقيلة.

ومع ذلك، يبقى من المستبعد جداً أن يغيب الدوري الإنجليزي الممتاز عن أحد المركزين الأولين، وبعد تأهل أستون فيلا ونوتنجهام فورست من الدوري الأوروبي، وكريستال بالاس من دوري المؤتمر، فإن التعادل في ذهاب ربع النهائي المقبل، سيضمن فعلياً 5 مقاعد للدوري الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.