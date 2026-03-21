كوزمين يعيد تشكيل «الأبيض» بدماء هجومية جديدة في معسكر أبوظبي

معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد منتخبنا الوطني لدخول المعسكر المغلق المقرر في أبوظبي، والذي ينطلق غداً ويستمر حتى 30 الجاري، خلال التوقف الدولي بأيام الفيفا، حيث أعلن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الروماني كوزمين أولاريو، قائمة «الأبيض» الجديدة التي تضم 24 لاعباً، استعداداً للمعسكر الداخلي، في خطوة تعكس توجّهاً فنياً واضحاً نحو إعادة بناء الانسجام داخل المنتخب، بالتوازي مع ضخ دماء جديدة قادرة على إحداث الفارق، خصوصاً في الجانب الهجومي.

وتكتمل القائمة، بانضمام اللاعبين مباشرة بعد ختام مباريات نصف نهائي كأس رئيس الدولة، إلا أنها كشفت عن رؤية الجهاز الفني، في خلق توازن دقيق بين الخبرة والدماء الجديدة، في محاولة لمعالجة أبرز مشكلات المنتخب خلال الفترات الماضية، والمتمثلة في غياب الانسجام في بعض المراكز وتباين الأداء بين الخطوط، لاسيما في مركز الهجوم وصناعة اللعب، والبناء الهجومي في الثلث الأخير لملعب المنافس.

ويراهن المدرب الروماني بشكل كبير على هذا المعسكر، في اختبار اللاعبين وبناء منظومة لعب متماسكة، تعتمد على التحرك الجماعي وسرعة التحولات، وهي السمات التي طالما يرغب الجهاز الفني في تنفيذها مع المنتخب.

وضمّت قائمة «الأبيض» علي خصيف، حمد المقبالي، عادل الحوسني، بدر ناصر، ريتشارد أوكونور، جواو ليما، جوليبر دا سيلفا، محمد ربيع، ماركوس ميلوني، ليوناردو أميسيميكو، خليفة الحمادي، ساشا إيفكوفيتش، يحيى نادر، عصام فيض، مامادو كوليبالي، محمد عباس، عبدالله حمد، علي صالح، برونو أوليفيرا، يوري سيزار، عثمان كمارا، حارب عبدالله، يحيى الغساني، نيكولاس خيمينيز.

وتمثّل الإضافة الأبرز في القائمة والتي تضم 6 لاعبين جدد، هم يوري سيزار وبالا وليوناردو أميسيميكو وعثمان كمارا وجلاوبر ليما ومامادو كوليبالي.

ويمثّل ثنائي شباب الأهلي سيزار وبالا إضافة قوية، حيث يقدم الأخير مستويات لافتة هذا الموسم، بفضل قدرته على التحرك بين الخطوط وصناعة الفرص، إلى جانب مساهمته المباشرة في الأهداف، سواء بالتسجيل أو الصناعة، ويُنتظر أن يمنح المنتخب مرونة تكتيكية أكبر في الثلث الهجومي، خاصة في مركز اللاعب الرابط بين الوسط والهجوم.

كما انضم يوري سيزار، جناح شباب الأهلي، الذي يتميز بالسرعة والقدرة على الاختراق في المواجهات الفردية بخلاف مهارة التسديدة الصاروخية صوب الشباك، وهو ما يمنح «الأبيض» سلاحاً مهماً على الأطراف، خصوصاً في المباريات التي تتطلب حلولاً فردية لكسر التكتلات الدفاعية.

ويُعد عثمان كمارا، لاعب الشارقة، إضافة بدنية وهجومية واضحة، بفضل قدرته على استغلال المساحات والتحرك خلف الدفاعات، ما يجعله خياراً مثالياً في أسلوب اللعب القائم على المرتدات والتحولات السريعة، وهو أحد الأساليب التي يجيدها كوزمين.

ويبرز أيضاً اسم ليوناردو أميسيميكو لاعب الظفرة، الذي يمنح خط الوسط بعداً هجومياً إضافياً، بفضل تحركاته الذكية وقدرته على الوصول المتأخر لمنطقة الجزاء، ما يوفر حلولا متنوعة أمام المرمى.

كما يمثّل انضمام جلاوبر ليما مدافع النصر قوة دفاعية لأداء المنتخب، بالإضافة لمامادو كوليبالي لاعب الجزيرة، فيما تشير المؤشرات الفنية إلى أن كوزمين يتجه لبناء منتخب أكثر تنوعاً في الحلول الهجومية، من خلال تقليل الاعتماد على لاعب واحد، وتوزيع الأدوار بين أكثر من عنصر قادر على التسجيل وصناعة الفرص، وهو ما ظهر في اختياراته التي تميل إلى السرعة والمرونة التكتيكية، بخلاف الجوانب الدفاعية للمنتخب، والتي يتوقع تطورها بشكل كبير في ظل وجود كوليبالي وليما أيضاً.

ويسعى كوزمين خلال المعسكر المرتقب إلى رفع مستوى التفاهم بين اللاعبين، خصوصاً في الخط الأمامي، من خلال خلق انسجام بين الأجنحة وصانع اللعب ورأس الحربة، بما يضمن فعالية أكبر في الثلث الأخير.

وفي ظل وجود عناصر الخبرة إلى جانب هذه الأسماء الجديدة، تبدو ملامح «الأبيض» في طريقها للتغير، نحو فريق أكثر توازناً، وأسرع في الأداء، وأكثر قدرة على الحسم، وبين التجربة والبناء، يضع كوزمين حجر الأساس لمرحلة جديدة، عنوانها الواضح «منتخب يلعب كمنظومة واحدة.. وليس كأفراد».