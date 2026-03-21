مالك ميلان يرسم مستقبل «الكالتشيو» بجلسة رئيسة الوزراء

معتز الشامي (أبوظبي)

كشف جيري كاردينالي، مالك نادي ميلان ومؤسّس شركة «ريد بيرد كابيتال»، عن رؤية طموحة لإعادة إحياء الدوري الإيطالي، مؤكداً رغبته في العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الإيطالية لوضع خطة شاملة تعيد «السيري آ» إلى مكانته العالمية، رغم التحديات الكبيرة التي واجهها منذ استحواذه على النادي.

وفي تصريحات لصحيفة «فايننشيال تايمز»، أوضح كاردينالي أن مشروع بناء ملعب جديد لميلان، كشف عن فجوة كبيرة بين بيئة العمل في الولايات المتحدة وإيطاليا، مشيراً إلى أن الإجراءات في بلاده كانت لتتم بسهولة وسرعة أكبر، بينما اصطدم في إيطاليا بعوائق لغوية وثقافية وسياسية معقّدة.

وأكد أن هدفه لا يقتصر على بناء ملعب فحسب، بل إنشاء مشروع إيطالي متكامل، يعتمد على تمويل من بنوك محلية، ومشاركة شركات إيطالية في حقوق التسمية، إلى جانب دعم قطاعات التجارة والضيافة المحيطة بالمنشأة، في إطار رؤية اقتصادية أوسع تخدم الكرة الإيطالية.

ورغم تلك التحديات، شدّد كاردينالي على أن طموحاته لم تتراجع، بل ازدادت وضوحاً، حيث يسعى للوصول إلى مرحلة تمكّنه من الجلوس مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، لبحث خطة استراتيجية تعيد إطلاق الدوري الإيطالي كقوة عالمية مؤثرة.

وقال: «أريد أن نصل إلى نقطة نتمكن فيها من بناء مشروع يعيد «السيري آ» إلى الواجهة، ويجعله أحد أهم صادرات إيطاليا»، وتحمل هذه الرؤية أبعاداً تتجاوز حدود ميلان، إذ تعكس توجُّهاً نحو إعادة هيكلة شاملة للكرة الإيطالية، بما يعزّز قيمتها التسويقية والاستثمارية عالمياً، ويعيدها إلى دائرة المنافسة مع الدوريات الكبرى.